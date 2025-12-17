Confusão em formatura: por que uma música provocou briga generalizada no Recife 

A música Helicóptero, de DJ Guuga e MC Pierre, foi o motivo de uma confusão entre pais e adolescentes durante uma festa de formatura de estudantes do terceiro ano do ensino médio do colégio Madre de Deus, em Olinda, na Região Metropolitana de Recife. O episódio ocorreu no último sábado (13).
Conforme os relatos compartilhados nas redes sociais, a briga começou depois que o pai de um estudante tentou expulsar o DJ Vitor Bayma da festa, por considerar a letra da música inadequada. Em seguida, a mãe de uma aluna também se pronunciou.
Vídeos da briga, que viralizaram nas redes sociais, mostram pessoas amontoadas, gritando e se empurrando. Uma jovem arrasta móveis para abrir espaço para o tumulto. Também é possível ver estudantes tentando apartar a briga, desesperados.
Como ocorreu a briga
Uma pessoa que participava da festa conversou com o g1 sobre a briga e disse que foi por volta das 4h40min que o homem abordou o DJ.
Segundo a testemunha, os adolescentes subiram ao palco para cantar e dançar com o DJ enquanto a música tocava. O pai, que não teve nome divulgado, subiu também e agarrou o braço do artista, reclamando da letra da música. O homem teria falado de forma agressiva.
O convidado da festa acredita que o pai do aluno tenha se incomodado com a música, especialmente pelo ritmo de funk, já que outros dois DJs haviam tocado a mesma letra anteriormente, mas no ritmo do forró, e não houve problemas.
O DJ Vitor Bayma parou de tocar logo depois de ser abordado pelo homem. A confusão começou após as pessoas perceberem que a música havia sido interrompida.
"Apologia à prostituição"
Além do homem, uma mulher foi filmada afirmando que a canção era inapropriada. Ela disse que sua filha é menor de idade e que não acha certo que ela e seus amigos escutem a música Helicóptero.
— Gente, vocês estão fazendo apologia à prostituição. Vocês são crianças. Você acha certo? Se não der a x*****, vai jogar a menina lá de cima? — falou.
O Colégio Madre de Deus informou que a festa de formatura foi organizada pela produtora Super A Formaturas e disse que a escola não participou da organização do evento.
O que diz a música?
Lançada em 2019 por DJ Guuga com MC Pierre, a música que provocou o tumulto descreve a situação de dois homens e uma mulher em um helicóptero. A letra insinua que a mulher está sendo ameaçada a transar com os homens. Alguns dos versos são "Tu vai f**** no céu, piranha, dentro do helicóptero" e "Ou dá essa x***** ou eu te jogo aqui em cima".
A canção foi reproduzida mais de 66 milhões de vezes no Spotify. Em 2023, os dois cantores fizeram outra música com o mesmo tema, chamada Helicóptero 2, que acumula mais de 10 milhões de reproduções no mesmo streaming.
Repercussão nas redes sociais
As imagens repercutiram rapidamente nas redes sociais desde a primeira publicação de um vídeo, não creditado, que exibe o momento em que estudantes se aglomeram entre as cadeiras e mesas para tentarem controlar o tumulto.
Com as imagens, diversos internautas opinaram e dividiram opiniões sobre a postura dos pais.
Estudantes ironizaram a situação ao criarem uma nova trend, com a pergunta "Já escolheu a música da tua formatura?" e colocando o áudio de Helicóptero. A hashtag #fechadoscomhelicoptero também apareceu.
Os autores de Helicóptero, DJ Guuga e MC Pierre, não se pronunciaram sobre o tumulto em Recife até então.
