Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1155, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
02 - 07 - 08 - 13 - 14 - 19 - 28
Mês da sorte: Outubro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 1.947,22
- 5 acertos: 2951 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 34593 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 113914 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.500.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6028, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 006372 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 042560 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 031787 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 004690 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 005593 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3568, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.715.202,04
- 14 acertos: 239 apostas ganhadoras, R$ 2.149,66
- 13 acertos: 8314 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 100903 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 542835 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 313, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
09 - 11 - 22 - 33 - 34 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 79.192,57
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas ganhadoras, R$ 2.815,73
- 4 acertos + 2 trevos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.450,41
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 816 apostas ganhadoras, R$ 92,42
- 3 acertos + 2 trevos: 1037 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9160 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7106 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 62725 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2954, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
01 - 09 - 37 - 39 - 42 - 44
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 69.615,66
- 4 acertos: 4069 apostas ganhadoras, R$ 1.071,64
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6908, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
01 - 10 - 42 - 58 - 72
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 10.424,08
- 3 acertos: 3747 apostas ganhadoras, R$ 119,22
- 2 acertos: 100415 apostas ganhadoras, R$ 4,44
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2334, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (20):
04 - 27 - 36 - 42 - 44 - 47 - 52
Time do coração: CORITIBA/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 36.076,14
- 5 acertos: 511 apostas ganhadoras, R$ 1.512,83
- 4 acertos: 9705 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 91514 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 34352 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 72.000.000,00