Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1152, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 24
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 1.845,12
- 5 acertos: 1863 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 21890 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 66183 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6026, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 093803 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 082146 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 046467 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 074193 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 008308 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3562, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 680.760,78
- 14 acertos: 273 apostas ganhadoras, R$ 1.493,87
- 13 acertos: 9470 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 122057 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 623163 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- IVAIPORA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PRUDENTOPOLIS/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 311, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
19 - 29 - 32 - 38 - 42 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 176.574,47
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 9 apostas ganhadoras, R$ 8.719,73
- 4 acertos + 2 trevos: 36 apostas ganhadoras, R$ 2.335,64
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 618 apostas ganhadoras, R$ 136,05
- 3 acertos + 2 trevos: 939 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7086 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7410 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 55048 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2951, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
05 - 08 - 30 - 31 - 37 - 45
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 51.339,54
- 4 acertos: 3730 apostas ganhadoras, R$ 998,26
Acumulado para o próximo concurso: R$ 52.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6902, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
08 - 24 - 44 - 57 - 65
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 12.146,17
- 3 acertos: 3462 apostas ganhadoras, R$ 103,58
- 2 acertos: 84173 apostas ganhadoras, R$ 4,26
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2331, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (13):
12 - 37 - 56 - 63 - 71 - 74 - 78
Time do coração: NOVORIZONTINO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 52.730,69
- 5 acertos: 527 apostas ganhadoras, R$ 1.572,34
- 4 acertos: 9494 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 91641 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 25469 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 67.000.000,00