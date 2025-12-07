Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1149, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
01 - 09 - 10 - 17 - 22 - 27 - 30
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 2.119,95
- 5 acertos: 1304 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15215 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 48271 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6024, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 067348 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 091763 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 022820 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 095456 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 073267 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3556, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 342.754,14
- 14 acertos: 416 apostas ganhadoras, R$ 1.233,99
- 13 acertos: 11641 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 116715 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 588176 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- IPATINGA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTA JULIANA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 309, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
01 - 08 - 15 - 30 - 37 - 47
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 186.409,33
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15
- 4 acertos + 2 trevos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07
- 3 acertos + 2 trevos: 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2948, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
06 - 24 - 37 - 52 - 53 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 42.694,24
- 4 acertos: 2726 apostas ganhadoras, R$ 1.084,28
Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6896, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
03 - 23 - 64 - 66 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 12.838,08
- 3 acertos: 3651 apostas ganhadoras, R$ 130,60
- 2 acertos: 97628 apostas ganhadoras, R$ 4,88
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2328, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):
01 - 15 - 29 - 49 - 57 - 59 - 73
Time do coração: JACUIPENSE/BA
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 37.711,09
- 5 acertos: 570 apostas ganhadoras, R$ 1.606,73
- 4 acertos: 10438 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 100507 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 25646 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 61.000.000,00