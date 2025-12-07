Confira os resultados das loterias deste sábado

Viral

Confira os resultados dos sorteios deste sábado (6)

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1149, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

01 - 09 - 10 - 17 - 22 - 27 - 30

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 2.119,95
  • 5 acertos: 1304 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 15215 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 48271 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6024, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 067348 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 091763 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 022820 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 095456 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 073267 - valor do prêmio R$ 20.503,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3556, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 342.754,14
  • 14 acertos: 416 apostas ganhadoras, R$ 1.233,99
  • 13 acertos: 11641 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 116715 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 588176 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • IPATINGA/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTA JULIANA/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 309, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

01 - 08 - 15 - 30 - 37 - 47

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 186.409,33
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15
  • 4 acertos + 2 trevos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07
  • 3 acertos + 2 trevos: 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2948, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

06 - 24 - 37 - 52 - 53 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 42.694,24
  • 4 acertos: 2726 apostas ganhadoras, R$ 1.084,28

Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6896, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

03 - 23 - 64 - 66 - 79

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 12.838,08
  • 3 acertos: 3651 apostas ganhadoras, R$ 130,60
  • 2 acertos: 97628 apostas ganhadoras, R$ 4,88

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2328, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (6):

01 - 15 - 29 - 49 - 57 - 59 - 73

Time do coração: JACUIPENSE/BA

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 37.711,09
  • 5 acertos: 570 apostas ganhadoras, R$ 1.606,73
  • 4 acertos: 10438 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 100507 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 25646 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 61.000.000,00

