Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (30)
Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1156, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
06 - 09 - 14 - 15 - 26 - 27 - 30
Mês da sorte: Janeiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 2.101,75
- 5 acertos: 1.365 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16.467 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 53.089 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Estimativa para o próximo concurso: R$ 450.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3575, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.632.554,23
- 14 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 2.196,92
- 13 acertos: 15.660 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 194.240 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1.070.077 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,000
Quina
Resultado do concurso nº 6915, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
05 - 19 - 21 - 51 - 66
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhadores
- 4 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 7.304,90
- 3 acertos: 5.194 apostas ganhadoras, R$ 84,38
- 2 acertos: 113.287 apostas ganhadoras, R$ 3,86
Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2337, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):
08 - 29 - 35 - 43 - 62 - 67 - 70
Time do coração: ATLÉTICO/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 53.047,72
- 5 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 1.578,80
- 4 acertos: 1.614 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 15.755 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6.136 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Estimativa para o próximo concurso: R$ 550.000,00