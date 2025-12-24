Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (23)Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1156, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23:
07 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 31
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 2.381.007,54
- 6 acertos: 95 apostas ganhadoras, R$ 1.808,61
- 5 acertos: 3.174 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 38.204 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 109.258 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Estimativa para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3570, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.248.081,95
- 14 acertos: 506 apostas ganhadoras, R$ 1.780,80
- 13 acertos: 17.475 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 20.7539 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1.054.755 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6910, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
02 - 18 - 20 - 49 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhadores
- 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 13.822,19
- 3 acertos: 4.477 apostas ganhadoras, R$ 114,67
- 2 acertos: 112.671 apostas ganhadoras, R$ 4,55
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2335, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
05 - 26 - 44 - 48 - 63 - 69 - 75
Time do coração: SPORT/PE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 26.289,13
- 5 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 1.418,47
- 4 acertos: 9.554 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 90.687 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 29.269 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 75.000.000,00