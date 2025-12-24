Viral

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (23)

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1156, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23:

07 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 31

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 2.381.007,54
  • 6 acertos: 95 apostas ganhadoras, R$ 1.808,61
  • 5 acertos: 3.174 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 38.204 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 109.258 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Estimativa para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3570, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.248.081,95
  • 14 acertos: 506 apostas ganhadoras, R$ 1.780,80
  • 13 acertos: 17.475 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 20.7539 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1.054.755 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6910, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

02 - 18 - 20 - 49 - 68

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhadores
  • 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 13.822,19
  • 3 acertos: 4.477 apostas ganhadoras, R$ 114,67
  • 2 acertos: 112.671 apostas ganhadoras, R$ 4,55

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2335, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

05 - 26 - 44 - 48 - 63 - 69 - 75

Time do coração: SPORT/PE

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 26.289,13
  • 5 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 1.418,47
  • 4 acertos: 9.554 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 90.687 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 29.269 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 75.000.000,00

