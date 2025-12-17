Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1153, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 27
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 2.807,14
- 5 acertos: 1828 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23676 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 63865 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3564, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 174 apostas ganhadoras, R$ 2.101,29
- 13 acertos: 6240 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 84368 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 487291 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2952, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 131.659,90
- 4 acertos: 2041 apostas ganhadoras, R$ 1.701,29
Acumulado para o próximo concurso: R$ 58.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6904, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
09 - 14 - 23 - 42 - 46
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.718.710,45
- 4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 4.606,02
- 3 acertos: 4495 apostas ganhadoras, R$ 81,97
- 2 acertos: 95966 apostas ganhadoras, R$ 3,83
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2332, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
13 - 17 - 23 - 28 - 47 - 50 - 71
Time do coração: CORITIBA/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 35.551,02
- 5 acertos: 520 apostas ganhadoras, R$ 1.465,01
- 4 acertos: 9821 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 94299 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 34361 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 68.000.000,00