Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15)

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1153, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 27

Mês da sorte: Julho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 2.807,14
  • 5 acertos: 1828 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 23676 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 63865 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3564, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 174 apostas ganhadoras, R$ 2.101,29
  • 13 acertos: 6240 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 84368 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 487291 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2952, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 131.659,90
  • 4 acertos: 2041 apostas ganhadoras, R$ 1.701,29

Acumulado para o próximo concurso: R$ 58.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6904, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

09 - 14 - 23 - 42 - 46

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.718.710,45
  • 4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 4.606,02
  • 3 acertos: 4495 apostas ganhadoras, R$ 81,97
  • 2 acertos: 95966 apostas ganhadoras, R$ 3,83

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2332, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

13 - 17 - 23 - 28 - 47 - 50 - 71

Time do coração: CORITIBA/PR

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 35.551,02
  • 5 acertos: 520 apostas ganhadoras, R$ 1.465,01
  • 4 acertos: 9821 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 94299 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 34361 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 68.000.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: