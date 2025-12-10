Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1150, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
06 - 08 - 10 - 11 - 18 - 26 - 30
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 2.844,48
- 5 acertos: 1254 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 15508 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 42917 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3558, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.167.329,13
- 14 acertos: 347 apostas ganhadoras, R$ 1.007,66
- 13 acertos: 11912 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 129232 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 613056 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2949, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
04 - 06 - 11 - 38 - 49 - 54
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 56.175,26
- 4 acertos: 2366 apostas ganhadoras, R$ 1.095,81
Acumulado para o próximo concurso: R$ 38.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6898, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
13 - 32 - 63 - 65 - 76
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 620.529,35
- 4 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 10.637,65
- 3 acertos: 1890 apostas ganhadoras, R$ 134,00
- 2 acertos: 48486 apostas ganhadoras, R$ 5,22
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2329, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
29 - 36 - 39 - 61 - 70 - 75 - 77
Time do coração: APARECIDENSE/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 44.577,11
- 5 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 1.696,43
- 4 acertos: 9574 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 91407 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 30696 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 64.000.000,00