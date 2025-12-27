Viral

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (22)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2904, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 34

2º sorteio:

05 - 16 - 24 - 33 - 36 - 37 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 4.007,12
  • 4 acertos: 691 apostas ganhadoras, R$ 112,66
  • 3 acertos: 12551 apostas ganhadoras, R$ 3,10

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.379,21
  • 4 acertos: 637 apostas ganhadoras, R$ 122,21
  • 3 acertos: 12740 apostas ganhadoras, R$ 3,05

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3572, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 927.289,30
  • 14 acertos: 269 apostas ganhadoras, R$ 2.065,12
  • 13 acertos: 9698 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 116202 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 587541 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • RIO DO SUL/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2867, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

04 - 05 - 11 - 22 - 27 - 28 - 34 - 36 - 38 - 44 - 47 - 48 - 51 - 62 - 65 - 66 - 72 - 87 - 89 - 93

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 63.615,44
  • 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.963,44
  • 17 acertos: 641 apostas ganhadoras, R$ 248,11
  • 16 acertos: 3435 apostas ganhadoras, R$ 46,29
  • 15 acertos: 15045 apostas ganhadoras, R$ 10,57
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 127.230,89

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6912, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

04 - 43 - 44 - 58 - 62

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 10.619,46
  • 3 acertos: 5290 apostas ganhadoras, R$ 110,88
  • 2 acertos: 128622 apostas ganhadoras, R$ 4,56

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 790, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

coluna 1: 6

coluna 2: 3

coluna 3: 6

coluna 4: 2

coluna 5: 7

coluna 6: 4

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 16.169,51
  • 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 1.283,29
  • 4 acertos: 366 apostas ganhadoras, R$ 63,11
  • 3 acertos: 2973 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00

