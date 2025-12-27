Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2904, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 34
2º sorteio:
05 - 16 - 24 - 33 - 36 - 37 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 4.007,12
- 4 acertos: 691 apostas ganhadoras, R$ 112,66
- 3 acertos: 12551 apostas ganhadoras, R$ 3,10
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.379,21
- 4 acertos: 637 apostas ganhadoras, R$ 122,21
- 3 acertos: 12740 apostas ganhadoras, R$ 3,05
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3572, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 927.289,30
- 14 acertos: 269 apostas ganhadoras, R$ 2.065,12
- 13 acertos: 9698 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 116202 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 587541 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIO DO SUL/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2867, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
04 - 05 - 11 - 22 - 27 - 28 - 34 - 36 - 38 - 44 - 47 - 48 - 51 - 62 - 65 - 66 - 72 - 87 - 89 - 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 63.615,44
- 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.963,44
- 17 acertos: 641 apostas ganhadoras, R$ 248,11
- 16 acertos: 3435 apostas ganhadoras, R$ 46,29
- 15 acertos: 15045 apostas ganhadoras, R$ 10,57
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 127.230,89
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6912, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
04 - 43 - 44 - 58 - 62
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 10.619,46
- 3 acertos: 5290 apostas ganhadoras, R$ 110,88
- 2 acertos: 128622 apostas ganhadoras, R$ 4,56
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 790, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
coluna 1: 6
coluna 2: 3
coluna 3: 6
coluna 4: 2
coluna 5: 7
coluna 6: 4
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 16.169,51
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 1.283,29
- 4 acertos: 366 apostas ganhadoras, R$ 63,11
- 3 acertos: 2973 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00