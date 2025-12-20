Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2901, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 16 - 19 - 21 - 28 - 41
2º sorteio:
37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 50 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.077,13
- 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 97,41
- 3 acertos: 12672 apostas ganhadoras, R$ 2,77
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 11.077,68
- 4 acertos: 543 apostas ganhadoras, R$ 129,52
- 3 acertos: 10722 apostas ganhadoras, R$ 3,27
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3567, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 711.327,92
- 14 acertos: 586 apostas ganhadoras, R$ 1.380,66
- 13 acertos: 16198 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 179568 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 926569 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ITAPIPOCA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- COXIM/MS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JOAO PESSOA/PB
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JOINVILLE/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2864, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
01 - 04 - 15 - 17 - 18 - 22 - 23 - 32 - 37 - 40 - 42 - 71 - 73 - 77 - 79 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 69.330,91
- 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 2.166,59
- 17 acertos: 462 apostas ganhadoras, R$ 281,37
- 16 acertos: 2868 apostas ganhadoras, R$ 45,32
- 15 acertos: 11539 apostas ganhadoras, R$ 11,26
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6907, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
23 - 41 - 46 - 58 - 66
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 11.016,43
- 3 acertos: 2947 apostas ganhadoras, R$ 138,84
- 2 acertos: 77242 apostas ganhadoras, R$ 5,29
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 787, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
coluna 1: 8
coluna 2: 9
coluna 3: 2
coluna 4: 2
coluna 5: 7
coluna 6: 0
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 2.208,86
- 4 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 80,56
- 3 acertos: 3160 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00