Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2901, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 16 - 19 - 21 - 28 - 41

2º sorteio:

37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 50 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.077,13
  • 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 97,41
  • 3 acertos: 12672 apostas ganhadoras, R$ 2,77

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 11.077,68
  • 4 acertos: 543 apostas ganhadoras, R$ 129,52
  • 3 acertos: 10722 apostas ganhadoras, R$ 3,27

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3567, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 711.327,92
  • 14 acertos: 586 apostas ganhadoras, R$ 1.380,66
  • 13 acertos: 16198 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 179568 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 926569 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ITAPIPOCA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BRASILIA/DF
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • COXIM/MS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • JOAO PESSOA/PB
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • JOINVILLE/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2864, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

01 - 04 - 15 - 17 - 18 - 22 - 23 - 32 - 37 - 40 - 42 - 71 - 73 - 77 - 79 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 69.330,91
  • 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 2.166,59
  • 17 acertos: 462 apostas ganhadoras, R$ 281,37
  • 16 acertos: 2868 apostas ganhadoras, R$ 45,32
  • 15 acertos: 11539 apostas ganhadoras, R$ 11,26
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6907, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

23 - 41 - 46 - 58 - 66

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 11.016,43
  • 3 acertos: 2947 apostas ganhadoras, R$ 138,84
  • 2 acertos: 77242 apostas ganhadoras, R$ 5,29

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 787, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

coluna 1: 8

coluna 2: 9

coluna 3: 2

coluna 4: 2

coluna 5: 7

coluna 6: 0

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 2.208,86
  • 4 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 80,56
  • 3 acertos: 3160 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00

