Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (8)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2898, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

17 - 22 - 23 - 30 - 36 - 49

2º sorteio:

08 - 13 - 15 - 22 - 33 - 34 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.673,53
  • 4 acertos: 745 apostas ganhadoras, R$ 100,37
  • 3 acertos: 12604 apostas ganhadoras, R$ 2,96

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.529,73
  • 4 acertos: 594 apostas ganhadoras, R$ 125,88
  • 3 acertos: 11785 apostas ganhadoras, R$ 3,17

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3561, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.857.762,61
  • 14 acertos: 533 apostas ganhadoras, R$ 1.044,03
  • 13 acertos: 6243 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 92770 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 509615 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

  • CURITIBANOS/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2861, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

04 - 13 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 46 - 50 - 57 - 66 - 71 - 75 - 77 - 81 - 86 - 89 - 90 - 95 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 36.028,75
  • 18 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 4.222,12
  • 17 acertos: 635 apostas ganhadoras, R$ 212,76
  • 16 acertos: 3327 apostas ganhadoras, R$ 40,60
  • 15 acertos: 14665 apostas ganhadoras, R$ 9,21
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.100.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6901, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

06 - 42 - 45 - 57 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 7.988,68
  • 3 acertos: 2753 apostas ganhadoras, R$ 113,30
  • 2 acertos: 63501 apostas ganhadoras, R$ 4,91

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 784, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

coluna 1: 8

coluna 2: 0

coluna 3: 1

coluna 4: 5

coluna 5: 3

coluna 6: 3

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 818,92
  • 4 acertos: 417 apostas ganhadoras, R$ 66,77
  • 3 acertos: 3543 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

