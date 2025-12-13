Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2898, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
17 - 22 - 23 - 30 - 36 - 49
2º sorteio:
08 - 13 - 15 - 22 - 33 - 34 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.673,53
- 4 acertos: 745 apostas ganhadoras, R$ 100,37
- 3 acertos: 12604 apostas ganhadoras, R$ 2,96
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.529,73
- 4 acertos: 594 apostas ganhadoras, R$ 125,88
- 3 acertos: 11785 apostas ganhadoras, R$ 3,17
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3561, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.857.762,61
- 14 acertos: 533 apostas ganhadoras, R$ 1.044,03
- 13 acertos: 6243 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 92770 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 509615 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- CURITIBANOS/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2861, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
04 - 13 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 46 - 50 - 57 - 66 - 71 - 75 - 77 - 81 - 86 - 89 - 90 - 95 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 36.028,75
- 18 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 4.222,12
- 17 acertos: 635 apostas ganhadoras, R$ 212,76
- 16 acertos: 3327 apostas ganhadoras, R$ 40,60
- 15 acertos: 14665 apostas ganhadoras, R$ 9,21
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.100.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6901, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
06 - 42 - 45 - 57 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 7.988,68
- 3 acertos: 2753 apostas ganhadoras, R$ 113,30
- 2 acertos: 63501 apostas ganhadoras, R$ 4,91
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 784, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
coluna 1: 8
coluna 2: 0
coluna 3: 1
coluna 4: 5
coluna 5: 3
coluna 6: 3
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 818,92
- 4 acertos: 417 apostas ganhadoras, R$ 66,77
- 3 acertos: 3543 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00