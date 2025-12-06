Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2895, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
09 - 20 - 24 - 26 - 30 - 39
2º sorteio:
04 - 05 - 06 - 23 - 35 - 43 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 7.436,85
- 4 acertos: 458 apostas ganhadoras, R$ 148,45
- 3 acertos: 9236 apostas ganhadoras, R$ 3,68
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.867,76
- 4 acertos: 652 apostas ganhadoras, R$ 104,28
- 3 acertos: 11948 apostas ganhadoras, R$ 2,84
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3555, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 862.405,46
- 14 acertos: 404 apostas ganhadoras, R$ 1.278,83
- 13 acertos: 10865 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 116861 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 599472 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- XANXERE/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- VINHEDO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2858, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
01 - 03 - 06 - 08 - 09 - 20 - 24 - 25 - 43 - 44 - 52 - 58 - 61 - 66 - 67 - 77 - 88 - 89 - 90 - 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 88.248,86
- 18 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.451,36
- 17 acertos: 360 apostas ganhadoras, R$ 306,41
- 16 acertos: 2477 apostas ganhadoras, R$ 44,53
- 15 acertos: 10655 apostas ganhadoras, R$ 10,35
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6895, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
15 - 38 - 64 - 67 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 10.348,69
- 3 acertos: 3084 apostas ganhadoras, R$ 140,61
- 2 acertos: 77136 apostas ganhadoras, R$ 5,62
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.200.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 781, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
coluna 1: 4
coluna 2: 5
coluna 3: 4
coluna 4: 4
coluna 5: 3
coluna 6: 6
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 9.983,94
- 5 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 1.097,13
- 4 acertos: 419 apostas ganhadoras, R$ 68,08
- 3 acertos: 3610 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00