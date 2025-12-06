Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (4)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2895, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

09 - 20 - 24 - 26 - 30 - 39

2º sorteio:

04 - 05 - 06 - 23 - 35 - 43 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 7.436,85
  • 4 acertos: 458 apostas ganhadoras, R$ 148,45
  • 3 acertos: 9236 apostas ganhadoras, R$ 3,68

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.867,76
  • 4 acertos: 652 apostas ganhadoras, R$ 104,28
  • 3 acertos: 11948 apostas ganhadoras, R$ 2,84

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3555, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 862.405,46
  • 14 acertos: 404 apostas ganhadoras, R$ 1.278,83
  • 13 acertos: 10865 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 116861 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 599472 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • XANXERE/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • VINHEDO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2858, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

01 - 03 - 06 - 08 - 09 - 20 - 24 - 25 - 43 - 44 - 52 - 58 - 61 - 66 - 67 - 77 - 88 - 89 - 90 - 93

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 88.248,86
  • 18 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.451,36
  • 17 acertos: 360 apostas ganhadoras, R$ 306,41
  • 16 acertos: 2477 apostas ganhadoras, R$ 44,53
  • 15 acertos: 10655 apostas ganhadoras, R$ 10,35
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6895, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

15 - 38 - 64 - 67 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 10.348,69
  • 3 acertos: 3084 apostas ganhadoras, R$ 140,61
  • 2 acertos: 77136 apostas ganhadoras, R$ 5,62

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.200.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 781, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

coluna 1: 4

coluna 2: 5

coluna 3: 4

coluna 4: 4

coluna 5: 3

coluna 6: 6

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 9.983,94
  • 5 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 1.097,13
  • 4 acertos: 419 apostas ganhadoras, R$ 68,08
  • 3 acertos: 3610 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: