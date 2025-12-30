Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2905, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 04 - 09 - 18 - 38 - 40
2º sorteio:
02 - 10 - 23 - 26 - 45 - 47
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras R$ 6.969,37
- 4 acertos: 863 apostas ganhadoras R$ 129,21
- 3 acertos: 17.375 apostas ganhadoras R$ 3,20
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras R$ 4.621,80
- 4 acertos: 991 apostas ganhadoras R$ 112,52
- 3 acertos: 18.548 apostas ganhadoras R$ 3,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3574, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 266 apostas ganhadoras, R$ 2.195,02
- 13 acertos: 12.032 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 13.5791 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 627.581 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2868, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
03 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 41 - 48 - 62 - 63 - 68 - 73 - 81 - 85 - 88 - 92 - 94 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 66.348,58
- 18 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 2.468,32
- 17 acertos: 732 apostas ganhadoras, R$ 283,25
- 16 acertos: 4565 apostas ganhadoras, R$ 45,41
- 15 acertos: 19251 apostas ganhadoras, R$ 10,77
- 0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 165.871,47
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6914, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
25 - 41 - 48 - 49 - 66
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 12.263,65
- 3 acertos: 1.982 apostas ganhadoras, R$ 147,32
- 2 acertos: 51.530 apostas ganhadoras, R$ 5,66
Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 791, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):
coluna 1: 2
coluna 2: 5
coluna 3: 9
coluna 4: 2
coluna 5: 3
coluna 6: 7
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 5.182,89
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 1.480,82
- 4 acertos: 452 apostas ganhadoras, R$ 65,52
- 3 acertos: 4.043 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 250.000,00