Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (29)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2905, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 04 - 09 - 18 - 38 - 40

2º sorteio:

02 - 10 - 23 - 26 - 45 - 47

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 14 apostas ganhadoras R$ 6.969,37
  • 4 acertos: 863 apostas ganhadoras R$ 129,21
  • 3 acertos: 17.375 apostas ganhadoras R$ 3,20

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 19 apostas ganhadoras R$ 4.621,80
  • 4 acertos: 991 apostas ganhadoras R$ 112,52
  • 3 acertos: 18.548 apostas ganhadoras R$ 3,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3574, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 266 apostas ganhadoras, R$ 2.195,02
  • 13 acertos: 12.032 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 13.5791 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 627.581 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2868, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

03 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 41 - 48 - 62 - 63 - 68 - 73 - 81 - 85 - 88 - 92 - 94 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 66.348,58
  • 18 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 2.468,32
  • 17 acertos: 732 apostas ganhadoras, R$ 283,25
  • 16 acertos: 4565 apostas ganhadoras, R$ 45,41
  • 15 acertos: 19251 apostas ganhadoras, R$ 10,77
  • 0 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 165.871,47

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6914, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

25 - 41 - 48 - 49 - 66

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 12.263,65
  • 3 acertos: 1.982 apostas ganhadoras, R$ 147,32
  • 2 acertos: 51.530 apostas ganhadoras, R$ 5,66

Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 791, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (29):

coluna 1: 2

coluna 2: 5

coluna 3: 9

coluna 4: 2

coluna 5: 3

coluna 6: 7

coluna 7: 1

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 5.182,89
  • 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 1.480,82
  • 4 acertos: 452 apostas ganhadoras, R$ 65,52
  • 3 acertos: 4.043 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 250.000,00

