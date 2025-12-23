Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (220

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2902, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50

2º sorteio:

02 - 09 - 13 - 23 - 34 - 47

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 28 apostas ganhadoras R$ 2.547,33
  • 4 acertos: 819 apostas ganhadoras R$ 99,52
  • 3 acertos: 13.225 apostas ganhadoras R$ 3,08

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras R$ 4.937,91
  • 4 acertos: 738 apostas ganhadoras R$ 110,45
  • 3 acertos: 14.227 apostas ganhadoras R$ 2,86

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3569, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.972.676,92
  • 14 acertos: 138 apostas ganhadoras, R$ 2.997,29
  • 13 acertos: 6.041 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 88.447 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 529.809 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2865, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

02 - 17 - 25 - 34 - 40 - 41 - 46 - 49 - 52 - 55 - 57 - 63 - 71 - 75 - 76 - 80 - 84 - 88 - 97 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 43.547,07
  • 18 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 2.093,61
  • 17 acertos: 627 apostas ganhadoras, R$ 260,44
  • 16 acertos: 3682 apostas ganhadoras, R$ 44,35
  • 15 acertos: 15.339 apostas ganhadoras, R$ 10,64
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.539.512,63

Quina

Resultado do concurso nº 6900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

09 - 25 - 57 - 63 - 75

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 88 apostas ganhadoras, R$ 5.664,83
  • 3 acertos: 4.825 apostas ganhadoras, R$ 98,39
  • 2 acertos: 107.885 apostas ganhadoras, R$ 4,40

Estimativa para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 788, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

coluna 1: 1

coluna 2: 7

coluna 3: 1

coluna 4: 2

coluna 5: 2

coluna 6: 4

coluna 7: 0

Premiação:

  • 7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 363.960,24
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 5.595,83
  • 5 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 491,94
  • 4 acertos: 588 apostas ganhadoras, R$ 54,38
  • 3 acertos: 4.911 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 100.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: