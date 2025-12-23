Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2902, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50
2º sorteio:
02 - 09 - 13 - 23 - 34 - 47
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 28 apostas ganhadoras R$ 2.547,33
- 4 acertos: 819 apostas ganhadoras R$ 99,52
- 3 acertos: 13.225 apostas ganhadoras R$ 3,08
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras R$ 4.937,91
- 4 acertos: 738 apostas ganhadoras R$ 110,45
- 3 acertos: 14.227 apostas ganhadoras R$ 2,86
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3569, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.972.676,92
- 14 acertos: 138 apostas ganhadoras, R$ 2.997,29
- 13 acertos: 6.041 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 88.447 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 529.809 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2865, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
02 - 17 - 25 - 34 - 40 - 41 - 46 - 49 - 52 - 55 - 57 - 63 - 71 - 75 - 76 - 80 - 84 - 88 - 97 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 43.547,07
- 18 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 2.093,61
- 17 acertos: 627 apostas ganhadoras, R$ 260,44
- 16 acertos: 3682 apostas ganhadoras, R$ 44,35
- 15 acertos: 15.339 apostas ganhadoras, R$ 10,64
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.539.512,63
Quina
Resultado do concurso nº 6900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
09 - 25 - 57 - 63 - 75
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 88 apostas ganhadoras, R$ 5.664,83
- 3 acertos: 4.825 apostas ganhadoras, R$ 98,39
- 2 acertos: 107.885 apostas ganhadoras, R$ 4,40
Estimativa para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 788, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
coluna 1: 1
coluna 2: 7
coluna 3: 1
coluna 4: 2
coluna 5: 2
coluna 6: 4
coluna 7: 0
Premiação:
- 7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 363.960,24
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 5.595,83
- 5 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 491,94
- 4 acertos: 588 apostas ganhadoras, R$ 54,38
- 3 acertos: 4.911 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 100.000,00