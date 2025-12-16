Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2899, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

18 - 21 - 24 - 34 - 47 - 48

2º sorteio:

06 - 20 - 29 - 34 - 39 - 49

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 11.451,16
  • 4 acertos: 560 apostas ganhadoras R$ 140,21
  • 3 acertos: 11.909 apostas ganhadoras R$ 3,29

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras R$ 8.833,75
  • 4 acertos: 470 apostas ganhadoras R$ 167,06
  • 3 acertos: 10.109 apostas ganhadoras R$ 3,88

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3563, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):

01 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.076.294,49
  • 14 acertos: 529 apostas ganhadoras, R$ 609,43
  • 13 acertos: 16967 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 139337 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 599238 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2862, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):

01 - 03 - 04 - 06 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 35 - 42 - 54 - 59 - 63 - 74 - 76 - 80 - 88 - 93 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 44.775,35
  • 18 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.186,30
  • 17 acertos: 521 apostas ganhadoras, R$ 268,56
  • 16 acertos: 3.321 apostas ganhadoras, R$ 42,13
  • 15 acertos: 13.286 apostas ganhadoras, R$ 10,53
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6903, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):

03 - 45 - 54 - 65 - 68

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 17.653,40
  • 3 acertos: 2.870 apostas ganhadoras, R$ 128,87
  • 2 acertos: 75.327 apostas ganhadoras, R$ 4,91

Estimativa para o próximo concurso: R$ 4.800.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 785, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):

coluna 1: 5

coluna 2: 2

coluna 3: 4

coluna 4: 9

coluna 5: 2

coluna 6: 9

coluna 7: 8

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 1.562,45
  • 4 acertos: 365 apostas ganhadoras, R$ 81,33
  • 3 acertos: 3.498 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: