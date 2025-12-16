Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2899, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
18 - 21 - 24 - 34 - 47 - 48
2º sorteio:
06 - 20 - 29 - 34 - 39 - 49
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 11.451,16
- 4 acertos: 560 apostas ganhadoras R$ 140,21
- 3 acertos: 11.909 apostas ganhadoras R$ 3,29
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras R$ 8.833,75
- 4 acertos: 470 apostas ganhadoras R$ 167,06
- 3 acertos: 10.109 apostas ganhadoras R$ 3,88
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3563, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):
01 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.076.294,49
- 14 acertos: 529 apostas ganhadoras, R$ 609,43
- 13 acertos: 16967 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 139337 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 599238 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2862, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):
01 - 03 - 04 - 06 - 16 - 18 - 25 - 27 - 28 - 35 - 42 - 54 - 59 - 63 - 74 - 76 - 80 - 88 - 93 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 44.775,35
- 18 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.186,30
- 17 acertos: 521 apostas ganhadoras, R$ 268,56
- 16 acertos: 3.321 apostas ganhadoras, R$ 42,13
- 15 acertos: 13.286 apostas ganhadoras, R$ 10,53
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6903, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):
03 - 45 - 54 - 65 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 17.653,40
- 3 acertos: 2.870 apostas ganhadoras, R$ 128,87
- 2 acertos: 75.327 apostas ganhadoras, R$ 4,91
Estimativa para o próximo concurso: R$ 4.800.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 785, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):
coluna 1: 5
coluna 2: 2
coluna 3: 4
coluna 4: 9
coluna 5: 2
coluna 6: 9
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 1.562,45
- 4 acertos: 365 apostas ganhadoras, R$ 81,33
- 3 acertos: 3.498 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00