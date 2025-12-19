Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1154, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
01 - 03 - 05 - 08 - 15 - 16 - 24
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 2.807,14
- 5 acertos: 1828 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23676 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 63865 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3566, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 2.213,92
- 13 acertos: 7449 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 91274 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 500897 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2953, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 33.795,16
- 4 acertos: 4925 apostas ganhadoras, R$ 689,96
Acumulado para o próximo concurso: R$ 62.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6906, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
05 - 32 - 51 - 55 - 56
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 7.813,10
- 3 acertos: 3794 apostas ganhadoras, R$ 98,06
- 2 acertos: 85562 apostas ganhadoras, R$ 4,34
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2333, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
40 - 49 - 51 - 52 - 58 - 61 - 80
Time do coração: BRAGANTINO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 63.699,51
- 5 acertos: 421 apostas ganhadoras, R$ 1.729,20
- 4 acertos: 7326 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 74344 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 24870 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 70.000.000,00