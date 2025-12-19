Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15)

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1154, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

01 - 03 - 05 - 08 - 15 - 16 - 24

Mês da sorte: Julho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 2.807,14
  • 5 acertos: 1828 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 23676 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 63865 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3566, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 2.213,92
  • 13 acertos: 7449 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 91274 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 500897 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2953, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 33.795,16
  • 4 acertos: 4925 apostas ganhadoras, R$ 689,96

Acumulado para o próximo concurso: R$ 62.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6906, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

05 - 32 - 51 - 55 - 56

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 7.813,10
  • 3 acertos: 3794 apostas ganhadoras, R$ 98,06
  • 2 acertos: 85562 apostas ganhadoras, R$ 4,34

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2333, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

40 - 49 - 51 - 52 - 58 - 61 - 80

Time do coração: BRAGANTINO/SP

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 63.699,51
  • 5 acertos: 421 apostas ganhadoras, R$ 1.729,20
  • 4 acertos: 7326 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 74344 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 24870 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 70.000.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: