Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1151, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
03 - 06 - 18 - 21 - 22 - 24 - 31
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.607,36
- 5 acertos: 1338 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 16003 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 45149 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 950.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3560, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 1.259.557,70
- 14 acertos: 852 apostas ganhadoras, R$ 1.331,57
- 13 acertos: 21956 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 247093 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1285357 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PETROLINA/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2950, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 72.246,06
- 4 acertos: 2016 apostas ganhadoras, R$ 1.476,77
Acumulado para o próximo concurso: R$ 44.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
10 - 33 - 34 - 36 - 58
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 5.306,58
- 3 acertos: 3415 apostas ganhadoras, R$ 79,91
- 2 acertos: 68426 apostas ganhadoras, R$ 3,98
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2330, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
22 - 31 - 50 - 52 - 56 - 57 - 69
Time do coração: NAUTICO/PE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 79.057,26
- 5 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 1.776,56
- 4 acertos: 8935 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 85295 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 24435 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 65.000.000,00