Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1151, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

03 - 06 - 18 - 21 - 22 - 24 - 31

Mês da sorte: Junho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.607,36
  • 5 acertos: 1338 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 16003 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 45149 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 950.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3560, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 1.259.557,70
  • 14 acertos: 852 apostas ganhadoras, R$ 1.331,57
  • 13 acertos: 21956 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 247093 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1285357 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SALVADOR/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BELO HORIZONTE/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • PETROLINA/PE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • PORTO ALEGRE/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2950, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 72.246,06
  • 4 acertos: 2016 apostas ganhadoras, R$ 1.476,77

Acumulado para o próximo concurso: R$ 44.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6900, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

10 - 33 - 34 - 36 - 58

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 5.306,58
  • 3 acertos: 3415 apostas ganhadoras, R$ 79,91
  • 2 acertos: 68426 apostas ganhadoras, R$ 3,98

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2330, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

22 - 31 - 50 - 52 - 56 - 57 - 69

Time do coração: NAUTICO/PE

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 79.057,26
  • 5 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 1.776,56
  • 4 acertos: 8935 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 85295 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 24435 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 65.000.000,00

