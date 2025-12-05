Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (4)

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1148, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23

Mês da sorte: Maio

Premiação:

  • 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 187.747,47
  • 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 2.873,69
  • 5 acertos: 785 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 11527 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 40729 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3554, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 321.930,69
  • 14 acertos: 352 apostas ganhadoras, R$ 1.369,75
  • 13 acertos: 9149 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 101787 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 532076 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BELO HORIZONTE/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • MONTES CLAROS/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • TERRA ROXA/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ITU/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2947, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 14.699,14
  • 4 acertos: 2287 apostas ganhadoras, R$ 911,11

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6894, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

22 - 24 - 33 - 44 - 69

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.089.114,17
  • 4 acertos: 119 apostas ganhadoras, R$ 3.689,91
  • 3 acertos: 5397 apostas ganhadoras, R$ 77,48
  • 2 acertos: 103746 apostas ganhadoras, R$ 4,03

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2327, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

04 - 07 - 35 - 42 - 46 - 71 - 73

Time do coração: ATLETICO/GO

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 41.755,97
  • 5 acertos: 457 apostas ganhadoras, R$ 1.696,86
  • 4 acertos: 9055 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 88387 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 32584 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: