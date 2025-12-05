Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1148, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 187.747,47
- 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 2.873,69
- 5 acertos: 785 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 11527 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 40729 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3554, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 321.930,69
- 14 acertos: 352 apostas ganhadoras, R$ 1.369,75
- 13 acertos: 9149 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 101787 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 532076 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MONTES CLAROS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- TERRA ROXA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ITU/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2947, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 14.699,14
- 4 acertos: 2287 apostas ganhadoras, R$ 911,11
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6894, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
22 - 24 - 33 - 44 - 69
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.089.114,17
- 4 acertos: 119 apostas ganhadoras, R$ 3.689,91
- 3 acertos: 5397 apostas ganhadoras, R$ 77,48
- 2 acertos: 103746 apostas ganhadoras, R$ 4,03
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2327, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
04 - 07 - 35 - 42 - 46 - 71 - 73
Time do coração: ATLETICO/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 41.755,97
- 5 acertos: 457 apostas ganhadoras, R$ 1.696,86
- 4 acertos: 9055 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 88387 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 32584 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 60.000.000,00