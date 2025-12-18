Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Viral

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2900, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

08 - 12 - 21 - 24 - 26 - 33

2º sorteio:

16 - 19 - 22 - 28 - 41 - 48 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.077,13
  • 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 97,41
  • 3 acertos: 12672 apostas ganhadoras, R$ 2,77

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 11.077,68
  • 4 acertos: 543 apostas ganhadoras, R$ 129,52
  • 3 acertos: 10722 apostas ganhadoras, R$ 3,27

Federal

Resultado do concurso nº 6027, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 069015 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 015794 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 050550 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 059017 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 013549 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3565, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

01 - 04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.194.928,84
  • 14 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 1.964,74
  • 13 acertos: 10868 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 147204 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 807891 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • GOIANIA/GO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ARACAJU/SE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2863, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

18 - 28 - 29 - 30 - 32 - 37 - 47 - 60 - 61 - 71 - 72 - 78 - 81 - 82 - 85 - 87 - 88 - 89 - 93 - 96

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 69.330,91
  • 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 2.166,59
  • 17 acertos: 462 apostas ganhadoras, R$ 281,37
  • 16 acertos: 2868 apostas ganhadoras, R$ 45,32
  • 15 acertos: 11539 apostas ganhadoras, R$ 11,26
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 312, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

01 - 18 - 27 - 33 - 48 - 50

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 152.536,79
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.842,44
  • 4 acertos + 2 trevos: 45 apostas ganhadoras, R$ 1.614,14
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 747 apostas ganhadoras, R$ 97,23
  • 3 acertos + 2 trevos: 915 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 7124 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 6554 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 52156 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6905, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

03 - 18 - 24 - 60 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 9.583,21
  • 3 acertos: 3051 apostas ganhadoras, R$ 107,69
  • 2 acertos: 74337 apostas ganhadoras, R$ 4,41

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 786, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

coluna 1: 8

coluna 2: 0

coluna 3: 7

coluna 4: 1

coluna 5: 8

coluna 6: 9

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 2.208,86
  • 4 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 80,56
  • 3 acertos: 3160 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00

