Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2900, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
08 - 12 - 21 - 24 - 26 - 33
2º sorteio:
16 - 19 - 22 - 28 - 41 - 48 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.077,13
- 4 acertos: 722 apostas ganhadoras, R$ 97,41
- 3 acertos: 12672 apostas ganhadoras, R$ 2,77
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 11.077,68
- 4 acertos: 543 apostas ganhadoras, R$ 129,52
- 3 acertos: 10722 apostas ganhadoras, R$ 3,27
Federal
Resultado do concurso nº 6027, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 069015 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 015794 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 050550 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 059017 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 013549 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3565, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
01 - 04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.194.928,84
- 14 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 1.964,74
- 13 acertos: 10868 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 147204 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 807891 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ARACAJU/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2863, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
18 - 28 - 29 - 30 - 32 - 37 - 47 - 60 - 61 - 71 - 72 - 78 - 81 - 82 - 85 - 87 - 88 - 89 - 93 - 96
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 69.330,91
- 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 2.166,59
- 17 acertos: 462 apostas ganhadoras, R$ 281,37
- 16 acertos: 2868 apostas ganhadoras, R$ 45,32
- 15 acertos: 11539 apostas ganhadoras, R$ 11,26
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 312, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
01 - 18 - 27 - 33 - 48 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 152.536,79
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.842,44
- 4 acertos + 2 trevos: 45 apostas ganhadoras, R$ 1.614,14
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 747 apostas ganhadoras, R$ 97,23
- 3 acertos + 2 trevos: 915 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7124 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6554 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 52156 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6905, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
03 - 18 - 24 - 60 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 9.583,21
- 3 acertos: 3051 apostas ganhadoras, R$ 107,69
- 2 acertos: 74337 apostas ganhadoras, R$ 4,41
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 786, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
coluna 1: 8
coluna 2: 0
coluna 3: 7
coluna 4: 1
coluna 5: 8
coluna 6: 9
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 2.208,86
- 4 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 80,56
- 3 acertos: 3160 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 700.000,00