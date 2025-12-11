Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2897, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
08 - 13 - 15 - 34 - 44 - 50
2º sorteio:
11 - 15 - 19 - 31 - 34 - 45 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.673,53
- 4 acertos: 745 apostas ganhadoras, R$ 100,37
- 3 acertos: 12604 apostas ganhadoras, R$ 2,96
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.529,73
- 4 acertos: 594 apostas ganhadoras, R$ 125,88
- 3 acertos: 11785 apostas ganhadoras, R$ 3,17
Federal
Resultado do concurso nº 6025, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 024385 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 034181 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 052602 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 045231 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 034375 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3559, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.991,56
- 13 acertos: 7280 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 87974 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 483662 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2860, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
00 - 01 - 05 - 06 - 09 - 12 - 14 - 22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 39 - 47 - 66 - 67 - 72 - 79 - 80 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 32.422,78
- 18 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 1.870,54
- 17 acertos: 513 apostas ganhadoras, R$ 237,00
- 16 acertos: 2996 apostas ganhadoras, R$ 40,58
- 15 acertos: 12234 apostas ganhadoras, R$ 9,93
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 310, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
15 - 16 - 33 - 34 - 40 - 42
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 30.342,62
- 4 acertos + 2 trevos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.667,17
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 505 apostas ganhadoras, R$ 158,46
- 3 acertos + 2 trevos: 1026 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 5923 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7872 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 46918 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6899, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
17 - 42 - 50 - 56 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 13.494,84
- 3 acertos: 1644 apostas ganhadoras, R$ 148,53
- 2 acertos: 45087 apostas ganhadoras, R$ 5,41
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 783, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
coluna 1: 4
coluna 2: 4
coluna 3: 9
coluna 4: 0
coluna 5: 0
coluna 6: 7
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 18.152,49
- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 1.234,86
- 4 acertos: 303 apostas ganhadoras, R$ 85,58
- 3 acertos: 2975 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00