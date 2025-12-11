Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Viral

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (8)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2897, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

08 - 13 - 15 - 34 - 44 - 50

2º sorteio:

11 - 15 - 19 - 31 - 34 - 45 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 4.673,53
  • 4 acertos: 745 apostas ganhadoras, R$ 100,37
  • 3 acertos: 12604 apostas ganhadoras, R$ 2,96

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 4.529,73
  • 4 acertos: 594 apostas ganhadoras, R$ 125,88
  • 3 acertos: 11785 apostas ganhadoras, R$ 3,17

Federal

Resultado do concurso nº 6025, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 024385 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 034181 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 052602 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 045231 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 034375 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3559, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.991,56
  • 13 acertos: 7280 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 87974 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 483662 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2860, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

00 - 01 - 05 - 06 - 09 - 12 - 14 - 22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 39 - 47 - 66 - 67 - 72 - 79 - 80 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 32.422,78
  • 18 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 1.870,54
  • 17 acertos: 513 apostas ganhadoras, R$ 237,00
  • 16 acertos: 2996 apostas ganhadoras, R$ 40,58
  • 15 acertos: 12234 apostas ganhadoras, R$ 9,93
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 310, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

15 - 16 - 33 - 34 - 40 - 42

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 30.342,62
  • 4 acertos + 2 trevos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.667,17
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 505 apostas ganhadoras, R$ 158,46
  • 3 acertos + 2 trevos: 1026 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 5923 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 7872 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 46918 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6899, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

17 - 42 - 50 - 56 - 76

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 13.494,84
  • 3 acertos: 1644 apostas ganhadoras, R$ 148,53
  • 2 acertos: 45087 apostas ganhadoras, R$ 5,41

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 783, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

coluna 1: 4

coluna 2: 4

coluna 3: 9

coluna 4: 0

coluna 5: 0

coluna 6: 7

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 18.152,49
  • 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 1.234,86
  • 4 acertos: 303 apostas ganhadoras, R$ 85,58
  • 3 acertos: 2975 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

