Amigo secreto das cores: como funciona a trend que viralizou nas redes sociais

Com a chegada do final do ano, também começa época dos "Amigos Secretos".
No entanto, em 2025, a tradicional comemoração ganhou um novo formato a partir de uma tendência que surgiu e se espalhou nas redes sociais: o amigo secreto das cores.
Como funciona o amigo secreto das cores?
Nesta nova proposta, cada pessoa é responsável por levar presentes de uma cor para todo o grupo. Ou seja, se existem cinco participantes, a pessoa deverá levar quatro presentes da cor que escolheu.
Dessa forma, todos os integrantes são presenteados da mesma maneira, e cada pessoa recebe um conjunto de presentes com as cores do jogo.
Como fazer o amigo secreto das cores?
Para fazer o amigo secreto das cores, o grupo pode usar pedacinhos de papel para sortear qual cor ficará com cada pessoa. Opções como sites de sorteio e aplicativos também podem ser utilizadas.
No entanto, nada é uma regra. Também existe a possibilidade que cada membro do grupo escolha a cor dos presentes que entregará. Depois, é só encontrar itens monocromáticos, seguindo o teto de gastos estipulado pelo grupo.
Vale destacar que, caso o número de pessoas no grupo seja muito grande, os gastos podem ser altos para presentear todo mundo. Por isso, uma alternativa é pedir para que cada pessoa tire dois papéis no sorteio: um com o nome do integrante que vai presentear e outro com a cor. Nessa versão mais acessível, as pessoas entregam e recebem um presente.
Cores até nos looks
As pessoas também podem ir para o amigo secreto das cores usando um look que condiz com a respectiva cor de seus presentes.
