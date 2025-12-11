Como fazer o sorteio de amigo secreto online

Com o fim de ano se aproximando, surgem também as confraternizações e as tradicionais reuniões em família.
Entre elas está o amigo secreto, uma das práticas mais populares e que hoje pode ser organizada pela internet.
As plataformas de sorteio são variadas e oferecem soluções simples para quem deseja evitar o uso de papel ou não perder tempo na organização — a alternativa também funciona para quem não consegue encontrar amigos ou familiares antes das celebrações.
Opções gratuitas de sites para sortear o amigo secreto
Sorteio Amigo Secreto
O site sorteioamigosecreto.com traz um passo a passo bastante intuitivo. Após criar a conta, basta nomear o sorteio e inserir os e-mails dos participantes. Quando o sorteio é concluído, cada pessoa recebe o nome do seu amigo secreto diretamente na caixa de entrada.
O serviço também permite configurar restrições. Assim, você pode impedir que casais, irmãos ou outras combinações específicas se presenteiem, deixando a brincadeira mais equilibrada e interessante.
SorteioGo
O site sorteiogo.com dispensa cadastro: é só acessar, inserir o nome e o e-mail de cada participante e realizar o sorteio. O resultado é enviado automaticamente para a caixa de entrada de todos.
O ponto fraco é que, por ser bastante simples, a ferramenta não oferece recursos para organizar outras etapas da brincadeira. Assim, limites de valor dos presentes e informações como data e horário da confraternização precisam ser combinados à parte.
Papelzinho
Assim como nas demais plataformas, o processo aqui é rápido e funcional: basta informar os nomes e e-mails dos participantes e aguardar o envio do resultado diretamente para a caixa de entrada.
Não é preciso que todos instalem o aplicativo — apenas uma pessoa precisa baixá-lo e conduzir as etapas do sorteio.
