Como fazer o bolão da Mega da Virada? Saiba preço, prazos e passo a passo para apostar

O sorteio da Mega da Virada se aproxima com uma expectativa histórica. A Caixa Econômica Federal confirmou que o prêmio estimado para este ano chegou a R$ 1 bilhão, superando a projeção inicial de R$ 850 milhões.
Com o concurso marcado para essa terça-feira (31), ainda há tempo para participar — inclusive organizando bolões — antes do fechamento das apostas, que podem ser feitas até as 20h, duas horas antes do sorteio.
Como funciona o bolão da Mega da Virada
O bolão é dividido em um número determinado de cotas. Cada participante adquire uma ou mais cotas e, caso a aposta seja premiada, o valor do prêmio é repartido proporcionalmente entre os cotistas.
De acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, o valor mínimo para a formação de um bolão é de R$ 18. Já o preço de cada cota varia conforme o valor total da aposta e a quantidade de participantes envolvidos.
Passo a passo
- Definir os participantes: estabelecer quantas pessoas farão parte do bolão e quantas cotas cada uma irá comprar.
- Escolher os números: selecionar as dezenas que serão apostadas, mantendo a mesma quantidade de números em todos os jogos do bolão.
- Preencher o bolão: indicar, no campo específico do volante, o número total de cotas.
- Realizar o pagamento: efetuar o pagamento da aposta em uma casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa.
Após a aposta ser registrada, cada participante recebe um recibo referente à sua cota. Esse comprovante é a garantia do direito de resgatar a parte do prêmio, caso o bolão seja premiado.
Prazo e como apostar
As apostas podem ser realizadas até a noite de 31 de dezembro, tanto em casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais oficiais da Caixa. Entre as opções digitais estão o aplicativo Loterias Caixa, o Internet Banking da instituição e o site oficial das Loterias.
Sobre o sorteio
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: através da transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão