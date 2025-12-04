Como fazer a retrospectiva do YouTube

Pela primeira vez, usuários do Youtube poderão conferir detalhes sobre o consumo de vídeos ao longo do ano. A plataforma anunciou na terça-feira (2) o Recap 2025, uma retrospectiva que mostra os conteúdos mais assistidos de cada pessoa.
A experiência, que nessa época do ano costuma ser assunto nas redes sociais, permite que usuários confiram informações sobre artistas, músicas, gêneros e até os "superfãs" entre os assinantes.
Ao todo, o recurso apresenta até 12 cards personalizados, com informações sobre canais mais assistidos, temas que chamam atenção e a evolução dos hábitos de visualização na plataforma ao longo do ano.
Como fazer o Recap do YouTube
Para acessar a sua retrospectiva do YouTube, você precisa:
- Abrir o app do YouTube ou acessar o site no navegador;
- Entrar na página inicial ou na guia “Você” (no canto inferior direito);
- Tocar na tela para avançar pelos cards, em formato semelhante aos Stories do Instagram.
Também é possível baixar e compartilhar os cards exibidos ao longo do Recap.
A retrospectiva também classifica o indivíduo em uma "personalidade": Aventureiro, Aprendiz, Espírito Criativo, Otimista, Curioso, Conectado, Filósofo, Sonhador, Desbravador, Iluminador e Construtor de Habilidades.
