Como é o avião que fará maior viagem do mundo?

O avião A350-1000ULR pode bater o recorde de voo comercial mais longo do mundo. Da fabricante europeia Airbus, a aeronave poderá voar por até 22 horas seguidas, sem necessidade de parada, conforme a companhia aérea australiana Qantas.
Atualmente, segundo o Flightradar24, o recorde é detido pela Singapore Airlines com o voo de 18 horas, saindo de Nova York e indo até Singapura.
O Projeto Sunrise
A Qantas encomendou 12 aviões do modelo A350-1000ULR — versão de alcance ultralongo do A350-1000, com capacidade para mais 20 mil litros de combustível — e divulgou imagens da primeira unidade, que deve ficar pronta em 2026. O voo comercial de estreia está previsto para o primeiro semestre de 2027.
O investimento faz parte do que a empresa chamou de Projeto Sunrise. A iniciativa ganhou esse nome porque, devido à diferença do fuso horário entre a Austrália e o restante do mundo, os passageiros poderão ver o sol nascer duas vezes em voos mais longos.
Segundo a Qantas, pela primeira vez será possível voar sem paradas entre a Austrália e destinos como Nova York e Londres. Na prática, essa mudança pode reduzir em até quatro horas o tempo das viagens.
No início de novembro de 2025, a empresa informou que a primeira aeronave estava na linha de montagem da Airbus em Toulouse, na França. Já foram instalados componentes como as seções frontal, central e traseira, assim como asas, cauda e trem de pouso.
Detalhes da viagem
A Qantas divulgou que levará no máximo 238 passageiros por voo, abaixo dos cerca de 300 lugares da aeronave padrão, para oferecer mais conforto.
O avião terá 6 assentos na primeira classe, 52 na classe executiva, 40 na classe econômica premium e 140 na classe econômica. Veja os benefícios:
- Primeira classe com quarto privativo com poltrona reclinável, cama, TV de 32", seis áreas para armazenar objetos, guarda-roupa e espaço para trabalhar e comer.
- Classe executiva com poltrona larga de 2 metros de comprimento (que pode virar cama), TV de 18", mesa de apoio, carregador sem fio, área de armazenamento e opção para fechar a cabine.
- Classe econômica premium com apoios para pernas e cabeça, tela de 13,3" e porta-luvas pessoal.
- Classe econômica com apoio para cabeça, espaço extra para pernas, tela de 13,3".
O projeto também inclui uma zona de bem-estar com opções para passageiros alongarem as pernas, se alimentarem e se hidratarem. Além disso, todos terão acesso a Wi-Fi durante o voo.
Confira os detalhes do voo:
A empresa disse que trabalhou com especialistas em sono para reduzir os efeitos do jet lag — condição temporária causada por viagens de avião que cruzam vários fusos horários, afetando o relógio biológico do corpo — com alterações na iluminação e horários de refeições mais adequados.
