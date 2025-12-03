A retrospectiva usa os dados que a plataforma coleta ao longo do ano para montar um retrato do consumo musical de cada usuário, como quem foram seus artistas mais ouvidos, as músicas mais escutadas, os estilos musicais preferidos e o tempo de escuta.
Além disso, são oferecidas novas playlists personalizadas, como Festinha da Retrospectiva e Suas Músicas Mais Ouvidas. Os usuários também recebem vídeos com recados de agradecimento dos seus artistas mais ouvidos.
Como ver a retrospectiva do Spotify?
Para conferir a retrospectiva, basta abrir o aplicativo e acessar a aba "Retrospectiva" na página "Início".
Também é possível conferir o Wrapped 2025 por meio do QR Code disponível no site do Spotify.
As músicas mais ouvidas do Brasil
Conforme a análise da plataforma, a música mais ouvida do país foi Tubarões - Ao vivo, de Diego & Victor Hugo. O segundo lugar ficou com a parceria do Grupo Menos É Mais e Simone Mendes, com P do Pecado - Ao vivo. O grupo de pagode também conquistou o terceiro luga, com a música Coração Partido (Corazón partío) - Ao vivo.
O top 5 do país segue com mais sertanejo: em quarto lugar, Apaga Apaga Apaga - Ao vivo, de Danilo e Davi. Já em quinto, Última Saudade - Ao vivo, de Henrique & Juliano.
Os artistas mais ouvidos do Brasil
Com mais de 3,5 bilhões de streams no país somente este ano, Henrique & Juliano foram os artistas mais reproduzidos de 2025. Em segundo lugar, o pagode domina com o Grupo Menos é Mais. Além de conquistar o posto de segundo artista mais ouvido do país, o grupo emplacou também as segunda e terceira músicas mais tocadas do ano.
Veja o top10 artistas:
- Henrique & Juliano
- Grupo Menos É Mais
- MC Ryan SP
- Jorge & Mateus
- Mc IG
- Zé Neto & Cristiano
- Matheus & Kauan
- MC Tuto
- Natanzinho Lima
- Filipe Ret
