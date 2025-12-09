CNH vencida? Veja como renovar o documento agora

Com a nova medida aprovada pelo Contran para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) publicada nesta terça-feira (9), é preciso que motoristas sejam considerados bons condutores para renovarem sua carteira de forma automática e gratuita.
A ação dispensa a ida ao Detran e a realização de exames médicos. Porém, vale somente para quem não tiver nenhum ponto por infração no ano anterior ao vencimento da carteira.
A renovação automática integra um pacote de medidas do governo federal com o objetivo de reduzir o custo e a burocracia referente à retirada da CNH no Brasil. Com as novas regras, o Ministério dos Transportes estima que o custo para tirar a primeira habilitação seja de cerca de R$ 700.
Buscas no Google Trends
Pesquisas pela renovação da CNH apareceram no Google Trends na tarde desta terça-feira (9). O termo gerou mais de duas mil buscas nas últimas horas, registrando um aumento de 100%.
Mudança de faixa etária
Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o cidadão que não tiver pontos na carteira não precisará prestar contas ao Detran ou realizar exames médicos novos. Ele estará apto para a renovação automática e só precisará realizá-la a partir dos 50 anos, pois muda de faixa etária. A mudança deve ocorrer novamente aos 60 anos e depois a cada ano a partir dos 70.
Em caso de pontos na carteira, o cidadão deverá seguir com a renovação de 10 em 10 anos, sem esperar para completar 50 anos.
— Por exemplo, uma pessoa que tira a carteira aos 20 anos, antes ela tinha que fazer exames de 10 em 10 anos. Agora, se levar pontos na carteira e cometer infrações de trânsito, continuará tendo de fazer isso. Mas quem é bom condutor vai poder renovar automaticamente, e somente quando completar 50 anos vai ter de fazer um exame porque mudará de faixa etária — afirmou Renan Filho para O Globo.
Outras novidades
Além da renovação automática e gratuita para os motoristas considerados bons condutores, outra mudança é o fim do prazo de um ano para que quem iniciou o processo para tirar a CNH obtenha o documento. Hoje, quem extrapola esse prazo precisa pagar taxas.
CNH digital
O condutor também poderá decidir se quer apenas tirar a CNH digital. Quem optar por ter a versão física do documento precisará pagar taxas adicionais.
