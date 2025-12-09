CNH vencida? Veja como renovar o documento agora

— Por exemplo, uma pessoa que tira a carteira aos 20 anos, antes ela tinha que fazer exames de 10 em 10 anos. Agora, se levar pontos na carteira e cometer infrações de trânsito, continuará tendo de fazer isso. Mas quem é bom condutor vai poder renovar automaticamente, e somente quando completar 50 anos vai ter de fazer um exame porque mudará de faixa etária — afirmou Renan Filho para O Globo.