CNH do Brasil: como solicitar a primeira habilitação pelo aplicativo; veja o passo a passo

Com as novas medidas anunciadas pelo governo federal para desburocratizar e tornar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais barata, o cidadão poderá obter o documento através do aplicativo CNH do Brasil, plataforma oficial do Ministério dos Transportes.
Pelo celular, será possível abrir um requerimento, acompanhar as etapas, realizar o curso teórico gratuito e acessar a versão digital da carteira. Confira o passo a passo a seguir.
Como solicitar a CNH pelo aplicativo
Requerimento da CNH
- Instale o aplicativo CNH do Brasil no seu celular. Ele já está disponível no Google Play e App Store. Caso você possua o app anterior da Carteira Digital de Trânsito (CDT), é necessário atualizá-lo;
- Ao acessar o CNH do Brasil pela primeira vez, o usuário deverá entrar com sua conta gov.br;
- O sistema vai identificar automaticamente quem ainda não possui habilitação e apresentar, dentro da área "Condutor", a opção "Requerimento da Primeira Habilitação".
- O cidadão deverá escolher a categoria de habilitação desejada, carro e/ou moto, e a unidade federativa onde fará os exames e expedirá sua habilitação.
Curso teórico gratuito
- Após realizar o requerimento, será possível realizar o curso teórico gratuito oferecido pelo Ministério dos Transportes. O material é totalmente digital e possui aulas sobre legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e noções de proteção ao meio ambiente;
- O conteúdo é oferecido em vídeos, podcasts e material complementar. O cidadão também poderá realizar um simulado para testar seus conhecimentos, semelhante ao que será cobrado na prova do Detran;
- Após a conclusão do curso, será emitido um certificado que fica registrado no Sistema Nacional de Trânsito (SNT);
- A plataforma salva o progresso do candidato automaticamente e permanece disponível para revisão.
Consulta das etapas no aplicativo
O cidadão poderá acompanhar o andamento da solicitação da CNH no botão "Condutor", que exibe as etapas concluídas e pendentes em tempo real, como:
- Curso teórico;
- Coleta biométrica;
- Exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica;
- Exame teórico;
- Curso prático de direção veicular;
- Exame de direção veicular.
Algumas etapas não são gratuitas.
Prova teórica
Após concluir a formação, o cidadão deverá agendar a prova teórica no Detran. O exame contém 30 questões de múltipla escolha e é necessário acertar ao menos 20 para ser aprovado. O aplicativo atualizará o status assim que o resultado for divulgado.
Prova prática
Depois da aprovação do exame teórico, o cidadão pode iniciar o curso prático. Ele deverá consultar o Detran do seu estado para verificar as opções disponíveis, como autoescolas ou instrutores credenciados. Quando concluir o treinamento, o status também será atualizado no app.
Acesso à CNH digital
Assim que o candidato for aprovado, um documento provisório de habilitação ficará disponível por um ano no aplicativo CNH do Brasil.
A versão digital da CNH pode ser baixada em "Ver Habilitação" e então em "Baixar CNH-e". A CNH-e possui a mesma validade jurídica da versão impressa.
Para não esquecer
- Verifique se a autoescola e o instrutor escolhido são autorizados pelo Detran;
- Consulte os valores das etapas;
- Mantenha seus dados atualizados;
- Priorize a direção segura e pratique com calma.
