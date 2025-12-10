Viral

CNH do Brasil: como solicitar a primeira habilitação pelo aplicativo; veja o passo a passo

Na plataforma, o cidadão pode abrir o requerimento, acompanhar as etapas, realizar o curso teórico gratuito e acessar a versão digital da carteira

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A CNH-e possui a mesma validade jurídica da versão impressa.

Com as novas medidas anunciadas pelo governo federal para desburocratizar e tornar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais barata, o cidadão poderá obter o documento através do aplicativo CNH do Brasil, plataforma oficial do Ministério dos Transportes.

Pelo celular, será possível abrir um requerimento, acompanhar as etapas, realizar o curso teórico gratuito e acessar a versão digital da carteira. Confira o passo a passo a seguir.

Como solicitar a CNH pelo aplicativo 

Requerimento da CNH

  1. Instale o aplicativo CNH do Brasil no seu celular. Ele já está disponível no Google Play e App Store. Caso você possua o app anterior da Carteira Digital de Trânsito (CDT), é necessário atualizá-lo;
  2. Ao acessar o CNH do Brasil pela primeira vez, o usuário deverá entrar com sua conta gov.br;
  3. O sistema vai identificar automaticamente quem ainda não possui habilitação e apresentar, dentro da área "Condutor", a opção "Requerimento da Primeira Habilitação"
  4. O cidadão deverá escolher a categoria de habilitação desejada, carro e/ou moto, e a unidade federativa onde fará os exames e expedirá sua habilitação.

Curso teórico gratuito

  1. Após realizar o requerimento, será possível realizar o curso teórico gratuito oferecido pelo Ministério dos Transportes. O material é totalmente digital e possui aulas sobre legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e noções de proteção ao meio ambiente;
  2. O conteúdo é oferecido em vídeos, podcasts e material complementar. O cidadão também poderá realizar um simulado para testar seus conhecimentos, semelhante ao que será cobrado na prova do Detran;
  3. Após a conclusão do curso, será emitido um certificado que fica registrado no Sistema Nacional de Trânsito (SNT);
  4. A plataforma salva o progresso do candidato automaticamente e permanece disponível para revisão. 

Consulta das etapas no aplicativo

O cidadão poderá acompanhar o andamento da solicitação da CNH no botão "Condutor", que exibe as etapas concluídas e pendentes em tempo real, como:

  • Curso teórico;
  • Coleta biométrica;
  • Exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica;
  • Exame teórico;
  • Curso prático de direção veicular;
  • Exame de direção veicular.

Algumas etapas não são gratuitas.

Prova teórica

Após concluir a formação, o cidadão deverá agendar a prova teórica no Detran. O exame contém 30 questões de múltipla escolha e é necessário acertar ao menos 20 para ser aprovado. O aplicativo atualizará o status assim que o resultado for divulgado.

Prova prática

Depois da aprovação do exame teórico, o cidadão pode iniciar o curso prático. Ele deverá consultar o Detran do seu estado para verificar as opções disponíveis, como autoescolas ou instrutores credenciados. Quando concluir o treinamento, o status também será atualizado no app.

Acesso à CNH digital

Assim que o candidato for aprovado, um documento provisório de habilitação ficará disponível por um ano no aplicativo CNH do Brasil. 

A versão digital da CNH pode ser baixada em "Ver Habilitação"  e então em "Baixar CNH-e". A CNH-e possui a mesma validade jurídica da versão impressa.

Para não esquecer

  • Verifique se a autoescola e o instrutor escolhido são autorizados pelo Detran;
  • Consulte os valores das etapas;
  • Mantenha seus dados atualizados;
  • Priorize a direção segura e pratique com calma.

