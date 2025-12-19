Viral

Cloudflare caiu? Serviço apresenta instabilidade hoje

Downdetector, portal de monitoramento de serviços digitais, registrou aumento nas reclamações relacionadas ao funcionamento

Cloudflare apresentou instabilidade nesta sexta-feira.

O serviço de infraestrutura de internet Cloudflare enfrenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (19). Segundo relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os primeiros problemas começaram a ser registrados por volta das 8h.

Por volta das 9h, a plataforma já contabilizava mais de 400 reclamações relacionadas a falhas no funcionamento do serviço. 

Com a instabilidade, outros sites e plataformas que dependem do Cloudflare também apresentaram dificuldades de acesso, entre eles o YouTube e serviços do Google, um efeito em cadeia que já foi observado em episódios semelhantes neste ano.

