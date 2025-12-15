Viral

Calendário "Stranger Things": quando serão lançados os novos episódios da última temporada

O final da trama terá oito episódios

Divulgação/Netflix
Os criadores de Stranger Things afirmam ter se dedicado para que o final não decepcione.

Com a estreia de Stranger Things 5, o público entra oficialmente na reta final de uma das produções mais populares da Netflix, que, nesta segunda-feira (15), ocupa o primeiro lugar entre as séries em alta na plataforma.

A última temporada foi lançada em três volumes, todos disponibilizados às 22h (horário de Brasília). 

Confira abaixo o guia completo com datas, títulos e o tempo de cada episódio para acompanhar cada etapa do encerramento da história.

Volume 1 - 26 de novembro

  • Episódio 1 – Missão de Resgate — 1h08min
  • Episódio 2 – O Desaparecimento de... — 54min
  • Episódio 3 – A Armadilha — 1h06min
  • Episódio 4 – Feiticeiro — 1h23min

Volume 2 - 25 de dezembro

  • Episódio 5 – Tratamento de Choque — cerca de 1h
  • Episódio 6 – A Fuga de Camazotz — aproximadamente 1h
  • Episódio 7 – A Ponte —aproximadamente 1h

Volume 3 - 31 de dezembro

  • Episódio 8 – O Mundo "Direito"aproximadamente 2h

Sobre a trama

Stranger Things é uma série de ficção científica e suspense ambientada nos anos 1980, na cidade fictícia de Hawkins, Indiana. A trama tem início com o misterioso desaparecimento de Will Byers, evento que mobiliza sua mãe, Joyce, o chefe de polícia Hopper e seus amigos Mike, Dustin e Lucas. 

Ao longo da busca, eles se deparam com experimentos secretos, forças sobrenaturais e uma enigmática garota com poderes telecinéticos chamada Eleven, revelando a existência do aterrorizante Mundo Invertido e de conspirações governamentais, em uma história que mistura nostalgia, terror e laços de amizade.

