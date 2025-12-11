Calendário do PIS/Pasep 2026 é divulgado; veja quem pode receber benefício

Conforme o calendário do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os trabalhadores e servidores públicos com direito ao abono do PIS/Pasep devem começar a receber os valores a partir de 15 de fevereiro de 2026. O cronograma ainda precisa ser aprovado em reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) na próxima semana.
Em 2026, o valor de salário que serve como base para liberação do PIS/Pasep será reduzido. O trabalhador poderá receber até R$ 2.765,93, até 2025, o limite era até dois salários mínimos.
Quem tem direito ao PIS/Pasep 2026?
Terá direito ao PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada (CLT) ou como servidor público por, no mínimo, 30 dias de 2024. Também será preciso estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que o empregador tenha enviado os dados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até maio de 2024. Caso essas regras não sejam seguidas, o pagamento não será feito.
Como saber se vai receber
Para saber se terá direito ao benefício, o cidadão deverá consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou Portal Gov.br. Para isso é preciso ter a senha do portal, utilizando o número do CPF e algum fator de identificação de segurança, como a biometria. A consulta será liberada a partir do dia 5 de fevereiro de 2026.
Como consultar o PIS/Pasep
Pela internet:
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
Como serão feitos os pagamentos?
Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. Será possível receber o dinheiro até o último dia do calendário bancário em 2026. Quando o resgate não é feito, o dinheiro volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de cinco anos.
O depósito do PIS/Pasep é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.
PIS (Programa de Integração Social)
O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada que tenham carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco, conforme o seu mês de nascimento. Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa tem o crédito automático. Os demais recebem na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.
Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público)
O Pasep é pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos que trabalharam no ano-base do pagamento. Para 2026, o ano-base é 2024. Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os outros beneficiários devem procurar uma agência bancária da instituição para sacar o dinheiro. É preciso levar documento de identificação com foto.
Calendário de pagamentos
