Calendário do PIS/Pasep 2026 é divulgado; veja quem pode receber benefício

Terá direito ao PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada (CLT) ou como servidor público por, no mínimo, 30 dias de 2024. Também será preciso estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que o empregador tenha enviado os dados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até maio de 2024. Caso essas regras não sejam seguidas, o pagamento não será feito.