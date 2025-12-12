Bradesco fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade hoje

O aplicativo do Bradesco enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (12). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 6h.
Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. Por volta das 9h, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de duas mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.
Buscas no Google Trends
Buscas por "Bradesco fora do ar" dispararam no Google Trends nesta manhã. Nas últimas horas, o termo registrou mais de duas mil buscas, um crescimento de 1000% no interesse dos usuários.
