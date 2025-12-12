Viral

Bradesco fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade hoje

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou notificações sobre falhas no serviço

Zero Hora

Camila Domingues/Agencia RBS
Bradesco registrou instabilidade nesta sexta-feira.

O aplicativo do Bradesco enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (12). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 6h.

Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. Por volta das 9h, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de duas mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.

Downdetector/Reprodução

Buscas no Google Trends

Google Trends/Reprodução
Google Trends registrou aumento nas buscas nesta sexta-feira.

Buscas por "Bradesco fora do ar" dispararam no Google Trends nesta manhã. Nas últimas horas, o termo registrou mais de duas mil buscas, um crescimento de 1000% no interesse dos usuários. 

