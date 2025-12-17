Viral

Bolsa Família: como consultar o benefício de forma rápida no celular

Cidadãos podem consultar saldo, calendário de pagamentos em três aplicativos gratuitos

Zero Hora

A data do depósito do benefício na conta depende do último dígito do NIS do usuário.

O final do ano traz consigo um novo ciclo de pagamentos do Bolsa Família, e diversos beneficiários do programa do já podem consultar informações sobre os valores a serem recebidos via celular. Dados como saldo, datas e números do programa estão disponíveis para visualização.

A utilização dos meios digitais oficiais disponibilizados pelo Governo e pela Caixa Econômica Federal assegura a proteção das informações do cidadão. Essas ferramentas foram desenvolvidas para oferecer praticidade, pois dispensam o comparecimento presencial e combatem a disseminação de fake news e tentativas de golpe.

Onde consultar o Bolsa Família no celular

Para verificar a situação do benefício, o calendário de pagamentos e o valor que será depositado, o usuário pode usar três aplicativos principais. Todos estão disponíveis para download em celulares Android e iOS de forma gratuita, na Play Store e na App Store.

Aplicativo Caixa Tem

É o aplicativo por onde o dinheiro do benefício é movimentado. O Caixa Tem mostra o saldo, permite pagar contas, fazer transferências via Pix e usar o cartão de débito virtual.

Interface do aplicativo Caixa Tem.

Aplicativo Bolsa Família

O aplicativo centraliza as informações sobre o programa. É possível ver o calendário completo, a situação das parcelas e mensagens importantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Interface do aplicativo Bolsa Família.

Aplicativo Cadastro Único 

Neste aplicativo, o cidadão pode verificar se seus dados estão atualizados no sistema do governo, uma exigência para continuar recebendo o auxílio.

Interface do aplicativo Cadastro Único.

Também é possível obter informações por telefone ao ligar para a Central de Atendimento da Caixa, ou para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) no número 121.

Como saber a data do pagamento

A data do depósito do benefício na conta depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do usuário. O calendário de pagamentos de 2026, com divulgação prevista para o final de 2025, seguirá essa mesma lógica, distribuindo os depósitos ao longo dos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Para consultar a data de pagamento, o cidadão deve abrir o aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem para verificar o calendário. Nos canais, o usuário encontrará o dia correspondente ao número final do NIS. 

Para não esquecer

Manter o aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico) com os dados corretos é fundamental para evitar o bloqueio ou cancelamento do benefício.

