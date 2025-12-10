Viral

Bobbie Goods no topo? Veja lista dos livros mais vendidos de 2025

A varejista Amazon Brasil divulgou o top 10 dos livros mais vendidos no país durante o ano; confira o ranking 

Zero Hora

Reprodução/@bobbiegoodsart
Os livros de colorir Bobbie Goods ocuparam três posições na lista da Amazon Brasil.

A Amazon Brasil divulgou a retrospectiva dos livros mais vendidos de 2025, com destaque para livros de colorir Bobbie Goods, o devocional Café com Deus Pai, obras de desenvolvimento pessoal como A Psicologia Financeira e de ficção, como Verity, de Colleen Hoover. Outros livros clássicos como A Metamorfose, de Franz Kafka, também apareceram. Confira o ranking: 

1. Do dia para a noite — Bobbie Goods 

Também sucesso no TikTok, o Do dia para a noite, do universo Bobbie Goods, contém imagens para colorir da cachorrinha Momo em diversas situações do cotidiano: passeando pela cidade, trabalhando e indo a festas. 

Amazon Brasil/Reprodução
Do dia para a noite.

2. Dias quentes — Bobbie Goods

Do universo Bobbie Goods, Dias quentes exibe imagens de colorir inspiradas no verão e na primavera

Amazon Brasil/Reprodução
Dias quentes.

3. Café com Deus Pai — Junior Rostirola

O devocional Café com Deus Pai promove "uma jornada de transformação para todo o ano por meio de devocionais", com orações diárias e conselhos baseados na Bíblia

Amazon Brasil/Reprodução
Café com Deus Pai.

4. Verity — Colleen Hoover

Verity conta a história de Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência que aceita um emprego para terminar a série de livros da aclamada autora Verity Crawford, e acaba caindo no centro de uma teia de segredos sombrios

Amazon Brasil/Reprodução
Verity.

5. A psicologia financeira — Morgan Housel 

A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade explora como a psicologia humana impacta na forma como lidamos com o dinheiro e também as nossas decisões financeiras.

Amazon Brasil/Reprodução
A psicologia financeira.

6. A Metamorfose — Franz Kafka

A Metamorfose é uma história de ficção que retrata a vida de Gregor Samsa, que acorda em uma manhã e descobre que se transformou em um inseto gigante. 

Amazon Brasil/Reprodução
A Metamorfose.

7. A hora da estrela — Clarice Lispector

Último romance de Clarice Lispector, A hora da estrela narra a história de Macabéa, uma datilógrafa de Alagoas que vive uma vida trágica no Rio de Janeiro. 

Amazon Brasil/Reprodução
A hora da estrela.

8. Isso e aquilo — Bobbie Goods

Isso e aquilo exibe desenhos de temas mistos dentro do universo dos Bobbie Goods. 

Amazon Brasil/Reprodução
Isso e aquilo.

9. Hábitos atômicos — James Clear

Hábitos Atômicos: Um Método Fácil e Comprovado de Criar Bons Hábitos e Se Livrar dos Maus oferece um método baseado em ciência para transformar a vida através de mudanças de comportamento.

Amazon Brasil/Reprodução
Hábitos atômicos.

10. O homem mais rico da Babilônia — George S. Clason

O livro também fala sobre autajuda financeira e transmite lições de gestão de dinheiro e construção de riqueza através de parábolas e contos passados na antiga cidade da Babilônia.

Amazon Brasil/Reprodução
O homem mais rico da Babilônia.

