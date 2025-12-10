Bobbie Goods no topo? Veja lista dos livros mais vendidos de 2025

A Amazon Brasil divulgou a retrospectiva dos livros mais vendidos de 2025, com destaque para livros de colorir Bobbie Goods, o devocional Café com Deus Pai, obras de desenvolvimento pessoal como A Psicologia Financeira e de ficção, como Verity, de Colleen Hoover. Outros livros clássicos como A Metamorfose, de Franz Kafka, também apareceram. Confira o ranking:
1. Do dia para a noite — Bobbie Goods
Também sucesso no TikTok, o Do dia para a noite, do universo Bobbie Goods, contém imagens para colorir da cachorrinha Momo em diversas situações do cotidiano: passeando pela cidade, trabalhando e indo a festas.
2. Dias quentes — Bobbie Goods
Do universo Bobbie Goods, Dias quentes exibe imagens de colorir inspiradas no verão e na primavera.
3. Café com Deus Pai — Junior Rostirola
O devocional Café com Deus Pai promove "uma jornada de transformação para todo o ano por meio de devocionais", com orações diárias e conselhos baseados na Bíblia.
4. Verity — Colleen Hoover
Verity conta a história de Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência que aceita um emprego para terminar a série de livros da aclamada autora Verity Crawford, e acaba caindo no centro de uma teia de segredos sombrios.
5. A psicologia financeira — Morgan Housel
A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade explora como a psicologia humana impacta na forma como lidamos com o dinheiro e também as nossas decisões financeiras.
6. A Metamorfose — Franz Kafka
A Metamorfose é uma história de ficção que retrata a vida de Gregor Samsa, que acorda em uma manhã e descobre que se transformou em um inseto gigante.
7. A hora da estrela — Clarice Lispector
Último romance de Clarice Lispector, A hora da estrela narra a história de Macabéa, uma datilógrafa de Alagoas que vive uma vida trágica no Rio de Janeiro.
8. Isso e aquilo — Bobbie Goods
Isso e aquilo exibe desenhos de temas mistos dentro do universo dos Bobbie Goods.
9. Hábitos atômicos — James Clear
Hábitos Atômicos: Um Método Fácil e Comprovado de Criar Bons Hábitos e Se Livrar dos Maus oferece um método baseado em ciência para transformar a vida através de mudanças de comportamento.
10. O homem mais rico da Babilônia — George S. Clason
O livro também fala sobre autajuda financeira e transmite lições de gestão de dinheiro e construção de riqueza através de parábolas e contos passados na antiga cidade da Babilônia.
