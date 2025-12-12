Bobbie Goods e Labubu juntos? Onde baixar desenhos para colorir

Devido à popularidade dos livros de colorir Bobbie Goods e dos brinquedos Labubus, fãs criaram desenhos que combinam as duas marcas, embora não haja uma colaboração oficial entre elas.
Para encontrar e baixar os desenhos, as opções vão desde varejistas online até plataformas de artesanato. Também é possível imprimir as imagens disponíveis no Google ou gerá-las com inteligência artificial.
Onde encontrar os desenhos
Prompts de IA
Além disso, também existe a opção de pedir para que uma inteligência artificial gere as imagens prontas para impressão, com o prompt adequado.
Suba uma imagem de referência de Labubus e use o prompt abaixo:
"Transforme esta imagem em um desenho para colorir: linhas pretas grossas e suaves, traço simples e arredondado, sem sombreamento, com aparência infantil e amigável, personagens com rostos redondos, expressões delicadas, composição limpa, fundo detalhado, mas sem poluição visual, cenário acolhedor, tudo em preto e branco como página de livro de colorir. Para o solicitado, utilize como referência o traço do livro de colorir Bobbie Goods."
Varejistas online
Os desenhos também podem ser adquiridos em plataformas de e-commerce, em que há a venda dos livros de colorir com as imagens compiladas. Já existem livros temáticos de Labubus no estilo Bobbie Goods que estão disponíveis em varejos. A opção não é gratuita.
Plataformas de artesanato
Sites do nicho disponibilizam cadernos de colorir ou desenhos de Labubus para download que são inspirados no estilo dos Bobbie Goods. Também existem livros físicos que já vêm personalizados. Os desenhos não são gratuitos.
Preços
Os preços dos desenhos variam conforme a plataforma. Os livros físicos custam mais do que os desenhos separados, e os valores ficam entre R$ 30 a R$ 70.
