Bobbie Goods de Natal: onde encontrar desenhos temáticos do popular livro de colorir

A febre dos livros de colorir da Bobbie Goods chegou ao universo do Natal. Com seu estilo único, os desenhos se tornaram um passatempo para todas as idades. A busca por edições temáticas natalinas cresce à medida que as festas se aproximam, e saber onde encontrar esses mimos visuais é essencial para entrar no clima.
Seja para imprimir em casa e usar como atividade de férias, ou para presentear alguém querido com um livro físico, as opções se dividem entre o site oficial e grandes varejistas online.
Onde encontrar os desenhos
Site oficial da Bobbie Goods
É possível adquirir os desenhos através da compra dos livros físicos de colorir ou do download das imagens em preto e branco, prontas para serem preenchidas.
Para isso, a fonte mais confiável é o site oficial da Bobbie Goods, que disponibiliza os livros e as gravuras em diversos tamanhos, com várias cenas diferentes. No entanto, nenhum produto é gratuito.
Varejistas online
Os desenhos também podem ser adquiridos em plataformas de e-commerce, em que há a venda dos livros de colorir com as imagens compiladas. Já existem livros temáticos de Natal da Boobie Goods que estão disponíveis em ambos os varejos. A opção também não é gratuita.
Plataformas de artesanato
Sites do nicho disponibilizam cadernos de colorir ou arquivos para download que são inspirados no estilo dos Bobbie Goods. Também existem livros físicos que já vêm personalizados. Os desenhos não são gratuitos.
Preços
Os preços do Bobbie Goods variam conforme a plataforma. Os livros físicos custam mais do que os desenhos separados e os valores ficam entre R$ 30 a R$ 70.
