Bitcoin hoje: acompanhe ao vivo a cotação

— Esse crescimento em setembro ocorreu também em razão de algumas variáveis específicas, como a redução da taxa de juros pelo FED e Banco Central Europeu, o que leva investidores a buscarem investimentos com maior probabilidade de retorno e, por isso, risco, como as criptomoedas. Essa foi a variável determinante — afirma o advogado Manoel Gustavo Neubarth, também professor de Direito e Criptoativos no mestrado da Unisinos.