Biometria no INSS é obrigatória: como emitir a nova Carteira de Identidade para não perder a aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) será o único documento com biometria aceito para solicitar ou manter aposentadorias e pensões a partir de 2028.
Desde 21 de novembro deste ano, o cadastro biométrico é obrigatório para novos pedidos de benefícios.
Por enquanto, o INSS ainda aceita as biometrias da CIN, CNH ou do Título de Eleitor. No entanto, a partir de 1º de maio de 2026, quem não tiver nenhum desses registros vai precisar emitir a nova CIN para solicitar aposentadoria ou pensão do INSS.
Datas importantes
- A partir de 21 de novembro de 2025: qualquer novo pedido de benefício ao INSS exigirá que o cidadão possua um cadastro biométrico. Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da CIN, da CNH ou do Título de Eleitor.
- A partir de 1º de maio de 2026: quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos precisará emitir a CIN para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda.
- A partir de 1º de janeiro de 2028: a CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, unificando e simplificando a identificação.
Como saber se precisa atualizar a biometria?
Não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Caso precise atualizar a biometria, o cidadão será avisado individualmente e com antecedência para fazer a nova CIN.
Até 30 de abril de 2026, a biometria não será exigida para:
- Pessoas que requererem salário-maternidade
- Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária
- Pessoas que requererem pensão por morte.
Quem não precisa fazer a biometria do INSS
- Pessoas com mais de 80 anos
- Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação)
- Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco)
- Migrantes, refugiados e apátridas;
- Residentes no exterior.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular