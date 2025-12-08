Viral

Biometria no INSS é obrigatória: como emitir a nova Carteira de Identidade para não perder a aposentadoria

A nova CIN será o único documento aceito para solicitar ou manter aposentadorias e pensões a partir de 2028

Camila Hermes/Agencia RBS
Caso precise atualizar a biometria, o cidadão será avisado individualmente e com antecedência.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) será o único documento com biometria aceito para solicitar ou manter aposentadorias e pensões a partir de 2028.

Desde 21 de novembro deste ano, o cadastro biométrico é obrigatório para novos pedidos de benefícios. 

Por enquanto, o INSS ainda aceita as biometrias da CIN, CNH ou do Título de Eleitor. No entanto, a partir de 1º de maio de 2026, quem não tiver nenhum desses registros vai precisar emitir a nova CIN para solicitar aposentadoria ou pensão do INSS. 

Datas importantes

  • A partir de 21 de novembro de 2025: qualquer novo pedido de benefício ao INSS exigirá que o cidadão possua um cadastro biométrico. Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da CIN, da CNH ou do Título de Eleitor.
  • A partir de 1º de maio de 2026: quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos precisará emitir a CIN para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda.
  • A partir de 1º de janeiro de 2028: a CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, unificando e simplificando a identificação.

Como saber se precisa atualizar a biometria? 

Não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Caso precise atualizar a biometria, o cidadão será avisado individualmente e com antecedência para fazer a nova CIN. 

Até 30 de abril de 2026, a biometria não será exigida para: 

  • Pessoas que requererem salário-maternidade
  • Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária
  • Pessoas que requererem pensão por morte.

Quem não precisa fazer a biometria do INSS

  • Pessoas com mais de 80 anos
  • Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação)
  • Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco)
  • Migrantes, refugiados e apátridas;
  • Residentes no exterior.

