"Barbie humana" teve morte acidental por uso de cocaína, diz laudo do IML

O caso, que antes era investigado como morte suspeita, completa um mês nesta terça-feira (2)

@bonecadesumana / Instagram/Reprodução
Bárbara ficou conhecida por mostrar nas redes o resultado das dezenas de cirurgias plásticas que realizou ao longo da última década.

A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “Barbie humana”, foi encontrada morta pela Polícia Militar na noite do domingo, dia 2 de novembro, em uma residência no bairro Siciliano, região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Ela tinha 31 anos.

Bárbara fez 27 cirurgias para se parecer com a boneca. Quando foi encontrada, estava apenas de calcinha e possuía ferimentos nos olhos e nas costas. A perícia da Polícia Técnico-Científica e a investigação da Polícia Civil de São Paulo apontam que ela teve morte acidental causada por overdose de cocaína.

Entenda o caso

Bárbara foi encontrada morta em uma casa na Lapa, na zona oeste de São Paulo. O imóvel é de propriedade do defensor público Renato De Vitto, de 51 anos, que prestou depoimento à polícia. 

Ele afirmou ter contratado os serviços da influenciadora como acompanhante e contou que ambos consumiram substâncias ilícitas naquela noite. De acordo com seu relato, Bárbara começou a tossir repetidamente, adormeceu e, ao notar que ela não reagia, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e tentou realizar manobras de reanimação por cerca de nove minutos, mas sem sucesso.

Os ferimentos encontrados no corpo teriam sido causados por uma queda acidental, de acordo com o depoimento de uma testemunha que esteve no local por um breve período.

