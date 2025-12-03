"Barbie humana" teve morte acidental por uso de cocaína, diz laudo do IML

A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “Barbie humana”, foi encontrada morta pela Polícia Militar na noite do domingo, dia 2 de novembro, em uma residência no bairro Siciliano, região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Ela tinha 31 anos.
Bárbara fez 27 cirurgias para se parecer com a boneca. Quando foi encontrada, estava apenas de calcinha e possuía ferimentos nos olhos e nas costas. A perícia da Polícia Técnico-Científica e a investigação da Polícia Civil de São Paulo apontam que ela teve morte acidental causada por overdose de cocaína.
Entenda o caso
Bárbara foi encontrada morta em uma casa na Lapa, na zona oeste de São Paulo. O imóvel é de propriedade do defensor público Renato De Vitto, de 51 anos, que prestou depoimento à polícia.
Ele afirmou ter contratado os serviços da influenciadora como acompanhante e contou que ambos consumiram substâncias ilícitas naquela noite. De acordo com seu relato, Bárbara começou a tossir repetidamente, adormeceu e, ao notar que ela não reagia, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e tentou realizar manobras de reanimação por cerca de nove minutos, mas sem sucesso.
Os ferimentos encontrados no corpo teriam sido causados por uma queda acidental, de acordo com o depoimento de uma testemunha que esteve no local por um breve período.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular