Baba Vanga: previsões que não se cumpriram colocam em dúvida a fama da vidente

Entre as previsões que claramente não se concretizaram está a da Terceira Guerra Mundial. De acordo com relatos recorrentes, Baba Vanga teria afirmado que um conflito global teria início em novembro de 2010 e se prolongaria até outubro de 2014. O período transcorreu sem que a guerra anunciada se materializasse, apesar da existência de conflitos regionais e de tensões diplomáticas ao redor do mundo.