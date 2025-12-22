Baba Vanga: previsões que não se cumpriram colocam em dúvida a fama da vidente

Todos os anos, especialmente na virada do calendário, o nome de Baba Vanga ressurge nas redes sociais como uma espécie de "spoiler" do que estaria por vir. A ela são atribuídas previsões sobre o 11 de Setembro, Chernobyl e até o fim do mundo.
Diante da avalanche de profecias ligadas à vidente búlgara, surge a dúvida sobre até que ponto essas previsões seriam reais — ou se estamos diante de um fenômeno sustentado por interpretações vagas.
Baba Vanga, nascida na Bulgária, com o nome Vangelia Pandeva Dimitrova, faleceu em 1996, mas segue sendo frequentemente mencionada como responsável por profecias que atravessariam os séculos. Entre previsões de guerras globais, contatos com extraterrestres e colapsos ambientais, suas supostas visões costumam ganhar destaque no universo online sempre que um novo ano se aproxima, como se oferecessem indícios sobre o futuro da humanidade.
Vanga perdeu a visão aos 12 anos após um episódio atribuído a um tornado. A partir desse acontecimento, passou a ser considerada vidente e começou a receber pessoas em busca de orientação espiritual, previsões e curas alternativas, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial.
A controvérsia surge quando se analisa a origem dessas profecias. Baba Vanga nunca deixou registros escritos. Analfabeta, tudo o que lhe é atribuído foi registrado por terceiros — principalmente familiares e seguidores — após sua morte. Não existe um conjunto oficial, verificável ou consensual de previsões, o que abre espaço para versões conflitantes, releituras posteriores e até invenções completas.
Profecias que não aconteceram
Entre as previsões que claramente não se concretizaram está a da Terceira Guerra Mundial. De acordo com relatos recorrentes, Baba Vanga teria afirmado que um conflito global teria início em novembro de 2010 e se prolongaria até outubro de 2014. O período transcorreu sem que a guerra anunciada se materializasse, apesar da existência de conflitos regionais e de tensões diplomáticas ao redor do mundo.
Outra suposta profecia frequentemente apontada como equivocada diz respeito à Copa do Mundo de 1994. A vidente teria previsto uma final disputada por "duas seleções que começam com a letra B", interpretação que gerou expectativas na Bulgária. No entanto, a equipe búlgara não chegou à decisão do torneio, realizado nos Estados Unidos, que teve Brasil e Itália como finalistas.
Há também a suposta previsão de que o 45º presidente dos Estados Unidos seria o último a ocupar o cargo. O eleito foi Donald Trump, em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021. A posse de Joe Biden, 46º a governar o país, enfraqueceu a narrativa atribuída à vidente.
Mais recentemente, previsões associadas a Baba Vanga para o ano de 2023 tampouco se confirmaram. Entre elas figuravam uma grande explosão nuclear em uma usina, uma mudança na órbita da Terra, uma tempestade solar de proporções devastadoras, o uso de uma arma biológica por uma superpotência e até o fim das gestações naturais. Nenhum desses cenários se materializou.
Além das fragilidades nas narrativas, há o apontamento feito pelo artigo publicado pelo Washington Post em 2012, que sugere que muitas das previsões feitas em tese por Baba Vanga, surgiram ou ganharam popularidade em fóruns conspiracionistas russos, sem qualquer respaldo documental que comprove uma ligação direta com a vidente.
Há ainda quem argumente que a linguagem atribuída a Baba Vanga segue um padrão semelhante ao de outros clarividentes célebres, como Nostradamus: enunciados vagos, simbólicos e passíveis de múltiplas interpretações. Esse tipo de formulação favorece leituras retrospectivas que associam as supostas previsões a acontecimentos reais, mesmo quando não existe uma correspondência objetiva.
Apesar das fragilidades apontadas, existem algumas previsões consideradas como "acertos" por seus seguidores, como o desastre de Chernobyl e os atentados de 11 de setembro
Previsão para 2026
"As previsões de Baba Vanga sugerem que 2026 poderia trazer o primeiro contato da humanidade com extraterrestres. Ela previu que uma nave espacial gigantesca se aproximaria da Terra, o que facilitaria a comunicação com uma civilização avançada", afirmou o site Space and Technology em sua conta no X, em um post que gerou debate (veja o post abaixo).
A possibilidade de existência de vida fora da Terra sempre foi tema de discussão, embora a ciência nunca tenha confirmado qualquer contato com seres extraterrestres. Porém, a aproximação do cometa interestelar 3I/ATLAS reacendeu a curiosidade pública sobre o que pode existir além da nossa galáxia, fazendo com que a suposta previsão de Baba Vanga ganhasse ainda mais repercussão nas redes sociais.
