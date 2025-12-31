Até que horas dá para jogar na Mega da Virada 2025? Veja como apostar online

Quem ainda não fez um jogo na Mega da Virada 2025 poderá tentar a sorte até às 20h desta quarta-feira (31). As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, alternativa que permite participar do concurso sem sair de casa.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o funcionamento das lotéricas segue o horário comercial de cada cidade. Fica a critério de cada agência abrir as portas e estender o atendimento.
O prêmio da Mega da Virada 2025 está estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no Brasil. O sorteio será realizado às 22h, e terá transmissão no YouTube da Caixa Econômica Federal (veja o serviço completo abaixo).
Como jogar na Mega online?
As apostas pela internet podem ser feitas pelo site Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares Android e iOS. Não é necessário ter conta na Caixa para jogar.
No primeiro acesso, o usuário precisa fazer um cadastro com dados pessoais. Depois, basta escolher o concurso da Mega da Virada e selecionar seis dezenas entre as 60 disponíveis.
Quem preferir pode deixar a escolha dos números por conta do sistema. A plataforma oferece a opção “Surpresinha”, em que os números são gerados de forma aleatória e só aparecem após a confirmação da aposta. Também é possível marcar algumas dezenas e usar a função “Complete o jogo”, para que o sistema escolha os números restantes.
Depois de conferir os jogos, o apostador adiciona ao carrinho e faz o pagamento, que pode ser realizado por cartão de crédito ou Pix. O valor mínimo da aposta é de R$ 6, mesmo preço cobrado nas casas lotéricas
Veja o passo a passo:
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada;
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso;
- Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática;
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho";
- Vá ao carrinho para revisar seus jogos;
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento;
- Guarde o comprovante da aposta.
Como fazer um bolão
O bolão pode ser feito presencialmente em qualquer lotérica, reunindo um grupo para escolher os números, definir o número de cotas e registrar a aposta, com recibos individuais para cada participante. Em caso de prêmio, o valor é dividido conforme as cotas.
Também é possível comprar cotas de bolões já organizados pelas lotéricas, tanto no balcão quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Online, não é permitido criar um bolão próprio, apenas adquirir cotas disponíveis, com pagamento via Pix ou cartão.
Quanto custa apostar e quais são as chances?
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e dá uma chance de acerto de uma em mais de 50 milhões. Conforme mais números são incluídos no jogo, o preço aumenta e as chances de ganhar melhoram.
A aposta máxima permite marcar 20 dezenas e custa R$ 232.560. Nesse caso, a probabilidade de acertar os seis números sorteados passa para uma em 1.292, segundo a Caixa Econômica Federal.
Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão
