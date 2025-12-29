Até quando dá para jogar na Mega da Virada? Veja o horário do sorteio

Ainda dá tempo de apostar na Mega da Virada 2025. O sorteio ocorre nesta quarta-feira (31), com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso.
As apostas podem ser feitas até às 20h desta terça-feira, tanto nas casas lotéricas quanto nos canais digitais da Caixa, com jogos a partir de R$ 6. Com o horário estendido para as apostas, o sorteio será realizado às 22h (horário de Brasília).
É importante ressaltar que a Mega da Virada não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os ganhadores da quina — cinco números — ou a quadra, respectivamente.
Sobre o sorteio
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão
Como apostar na Mega da Virada 2025
Nas agências lotéricas
Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa:
- Encontre uma lotérica credenciada
- Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)
- Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
- Guarde o comprovante físico
Online
Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos
- Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"
- Vá ao carrinho para revisar seus jogos
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento
- Guarde o comprovante da aposta
Como fazer o bolão da Mega da Virada
Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.
Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.
Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.
- Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar
- Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio
- Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas
- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números marcados
- Preencha o campo "bolão" no final da cartela
- Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo cem
- Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7
- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante
- Distribua os recibos aos apostadores do bolão
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.
Como fazer o bolão online
No momento, é possível fazer apenas a compra de cotas de bolões já organizados pelas unidades lotéricas e disponibilizados online. Grupos que desejem fazer suas apostas, com números de sua escolha, devem realizar presencialmente.
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelo "Bolão"
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso
- Quando o apostador acessar o portal ou o aplicativo serão apresentadas as cotas das lotéricas mais próximas à localização geográfica do seu cadastro
- Visualize e insira as apostas no carrinho
- Confira o detalhamento individual de cada aposta, assim como o valor total do carrinho
- Pague sua compra com Pix ou cartão de crédito
- Guarde os comprovantes das cotas adquiridas.
Quanto custa jogar na Mega da Virada
É possível criar apostas simples, que custam R$ 6, ou entrar em algum bolão, cujo custo mínimo é R$ 18.