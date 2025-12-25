Viral

Até quando dá para jogar na Mega da Virada

Prêmio atingiu valor inédito de R$ 1 bilhão após o último sorteio regular do ano acumular

Zero Hora

RNL Fotografia / stock.adobe.com/1845531339
Expectativa é de prêmio de R$ 1 bilhão.

A expectativa para a Mega da Virada 2025 cresceu após o último concurso regular do ano, realizado no sábado (20), não registrar ganhadores no prêmio principal. Com o acúmulo, o sorteio do dia 31 de dezembro deve oferecer prêmio recorde de R$ 1 bilhão.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro, tanto nas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa, com valor mínimo de R$ 6,00.

Sobre o sorteio

  • Data do sorteio: 31 de dezembro
  • Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
  • Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
  • Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
  • Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão

Como apostar na Mega da Virada 2025

Nas agências lotéricas

Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa:

  • Encontre uma lotérica credenciada
  • Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)
  • Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
  • Guarde o comprovante físico

Online

Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:

  • Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada
  • Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos
  • Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31
  • Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"
  • Vá ao carrinho para revisar seus jogos
  • Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento
  • Guarde o comprovante da aposta

Como fazer o bolão da Mega da Virada

Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.

Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.

  • Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar
  • Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio
  • Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas
  • Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números marcados
  • Preencha o campo "bolão" no final da cartela
  • Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo cem
  • Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7
  • Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante
  • Distribua os recibos aos apostadores do bolão

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Como fazer o bolão online

No momento, é possível fazer apenas a compra de cotas de bolões já organizados pelas unidades lotéricas e disponibilizados online. Grupos que desejem fazer suas apostas, com números de sua escolha, devem realizar presencialmente.

  • Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelo "Bolão"
  • Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso
  • Quando o apostador acessar o portal ou o aplicativo serão apresentadas as cotas das lotéricas mais próximas à localização geográfica do seu cadastro
  • Visualize e insira as apostas no carrinho
  • Confira o detalhamento individual de cada aposta, assim como o valor total do carrinho
  • Pague sua compra com Pix ou cartão de crédito
  • Guarde os comprovantes das cotas adquiridas.

Quanto custa jogar na Mega da Virada

É possível criar apostas simples, que custam R$ 6, ou entrar em algum bolão, cujo custo mínimo é R$ 18.

