"Aquela corrida não deveria ter existido", afirma Galisteu sobre tragédia de Senna

A apresentadora Adriane Galisteu, 52 anos, contou por que resolveu revisitar sua relação com Ayrton Senna (1960–1994) no documentário Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, lançado em novembro, na HBO Max.
A produção recupera os bastidores do romance que os dois viveram por cerca de um ano e meio, interrompido em 1º de maio de 1994, quando o piloto morreu em um acidente no GP de San Marino, em Ímola.
Em conversa com o podcast Pod Falar, comandado por Tati Pilão, Galisteu disse que a intenção foi mostrar o Senna de carne e osso — bem distante do super-herói da Fórmula 1 que o Brasil conheceu.
— O Ayrton como ser humano, como coração, ele era tão herói quanto, só que sem capacete. E ele era um cara tão tímido, que poucas pessoas tiveram acesso a esse Beco, a esse Ayrton, que é muito diferente do Senna. O Senna tinha uma "carapaça" ali, dura — afirma Galisteu
Segundo ela, o tricampeão tinha um cotidiano simples e prezava por relações verdadeiras, longe dos holofotes. A apresentadora contou que, ao longo do tempo, percebeu que também tinha algo a adicionar às diversas obras já produzidas sobre o piloto.
Ao relembrar o fim de semana da tragédia, Galisteu afirmou que, na sua visão, a prova sequer deveria ter sido realizada. Ela disse ainda que, ao assistir à batida na curva Tamburello, não imaginou de imediato que o acidente fosse tão grave.
— Essa corrida não era para ter acontecido. Já tinha morrido uma pessoa, um piloto antes, o (automobilista austríaco) Ratzenberger. O Rubinho (Barrichello) tinha batido de um jeito muito feio. Era um final de semana atípico, muito incomum e que não era para ter acontecido. Tem coisas que a gente não consegue explicar — comenta.
