Aos 70 anos, morre Ede Cury, assessora de imprensa do cantor Leonardo

A assessora de imprensa Ede Cury faleceu nesta segunda-feira (9), aos 70 anos. Reconhecida por sua atuação junto a diversos artistas, ela trabalhou com nomes como o cantor Leonardo, a ex-dançarina Carla Perez e a apresentadora Ana Maria Braga.
A morte foi lamentada nas redes sociais do sertanejo e de sua esposa, Poliana Rocha, que escreveu: "28 anos com o Léo e toda a família. Descanse em paz. Reconhecemos com gratidão tudo o que fez por nós".
Filha de Osvaldo Cury, um dos sócios da histórica gravadora Copacabana — responsável por lançar grandes sucessos do sertanejo nas décadas de 1990 e 2000 — Ede construiu uma carreira marcante na comunicação artística.
No início de sua trajetória, atuou com a dupla Leandro & Leonardo entre 1993 e 1998, sendo responsável, inclusive, pelo relacionamento com a imprensa durante o período do falecimento do segunda voz.
Ao longo dos anos, trabalhou também com outras figuras de destaque, como Ana Maria Braga, Carla Perez e o grupo Harmonia do Samba. Foi Ede Cury quem apresentou Leonardo a Ana Maria Braga, dando início a uma amizade forte e bastante conhecida pelo público.
