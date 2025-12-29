Ana Castela e Zé Felipe anunciam fim do relacionamento: "Em busca de nossos objetivos individuais"

Os cantores Ana Castela e Zé Felipe confirmaram, na noite desta segunda-feira (29), o término do relacionamento iniciado em outubro deste ano. A informação foi divulgada pelo cantor em suas redes sociais e compartilhada pela sertaneja.
Na publicação, Zé Felipe agradeceu pelo período ao lado da artista e afirmou que a decisão foi tomada de forma amigável, sem brigas.
"Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu amo a Ana e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais", escreveu.
Ele destacou que ainda nutre carinho por Ana e pediu compreensão do público.
O casal assumiu o namoro após o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca e do relacionamento da cantora com Gustavo Mioto. Recentemente, os dois lançaram a música Sua Boca Mente, sucessora do hit Roça Roça em Mim, de 2023.
Antes da separação, Ana Castela e Zé Felipe passaram o primeiro Natal juntos, em Goiânia, ao lado das famílias. A celebração contou com missa, bingo e momentos compartilhados nas redes sociais.
