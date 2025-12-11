Amigos de Marcelo VIPs dizem que golpista era um "ícone" e "foi a grande prova de que ressocializar é possível"

Marcelo Nascimento da Rocha nasceu em Maringá em 19 de março de 1976, filho de Josélia Nascimento e Aparecido Hildo da Rocha. Nas décadas de 1990 e 2000, atuou como piloto de avião para o narcotráfico e se tornou um dos golpistas mais conhecidos do país. Além do golpe mais célebre — quando se passou pelo proprietário da Gol — também fingiu ser guitarrista dos Engenheiros do Hawaii e representante do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante uma rebelião.