Ajudante do Papai Noel: como adotar uma cartinha nos Correios

Cerca de cinco mil cartinhas estão disponíveis para adoção no Rio Grande do Sul dentro da campanha Papai Noel dos Correios. Os pedidos acontecem nas modalidades física e digital nos oito municípios gaúchos que participam da campanha neste ano.
Em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo, a adoção pode ser feita tanto de forma presencial, na agência central de cada município, como pelo blognoel.correios.com.br.
Conforme a coluna da Juliana Bublitz, entre os presentes mais pedidos nas cartinhas estão bolas de futebol, bonecas, carrinhos de controle remoto, bichinhos de pelúcia, material escolar, roupas e bicicletas.
Pontos de entrega
Para a entrega dos presentes, os chamados "padrinhos" e "madrinhas" precisam levá-los às agências centrais. Em Porto Alegre, além da unidade da Rua Siqueira Campos, 1.100, há outros cinco pontos de recebimento:
- Agência Moinhos de Vento (Rua Coronel Bordini, 555)
- Agência Ipanema (Avenida Eduardo Prado, 2165)
- Agência Nova Restinga (Avenida João Antônio Silveira, 1825)
- Agência São João (Rua Vinte e Cinco de Julho, 46)
- Agência Vila Jardim (Avenida Protásio Alves, 5718)
Os presentes devem estar bem embalados e identificados com o código da carta de forma clara, para garantir que cheguem ao destinatário certo. As entregas podem ser feitas até 10 de dezembro.
