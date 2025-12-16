Abono salarial PIS/Pasep terá calendário fixo; veja as datas e quando começam as novas regras

Conforme definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) nesta terça-feira (16), o calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026 passa a ter datas fixas para o depósito do abono salarial.
A partir de agora, os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos receberão sempre no dia 15 do mês vigente ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data caia em fim de semana ou feriado, de acordo com o mês de nascimento. Já o encerramento anual dos pagamentos ocorrerá sempre no último dia útil bancário do ano, conforme as normas do Banco Central.
Quando os depósitos serão feitos?
Os trabalhadores e servidores públicos com direito ao abono do PIS/Pasep devem começar a receber os valores a partir de 15 de fevereiro de 2026. Os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 30 de dezembro de 2026. Quando o resgate não é feito, o dinheiro volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de cinco anos.
Para ter direito ao PIS/Pasep em 2026, o cidadão precisa ter tido remuneração média de até R$ 2.765,92 por mês. Até 2035, este limite salarial será reduzido progressivamente. Daqui a 10 anos, só receberá o PIS/Pasep quem ganhar até 1,5 salário mínimo por mês.
Como serão feitos os pagamentos?
Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor.
O depósito do PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada, é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. Os demais recebem na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.
Já o Pasep, destinado aos servidores públicos, tem pagamento automático para clientes do Banco do Brasil. Os outros beneficiários devem procurar uma agência bancária da instituição para sacar o dinheiro. É preciso levar documento de identificação com foto.
Quem tem direito ao PIS/Pasep 2026?
Terá direito ao PIS/Pasep 2026 quem trabalhou com carteira assinada (CLT) ou como servidor público por, no mínimo, 30 dias de 2024. Também será preciso estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que o empregador tenha enviado os dados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até maio de 2024. Caso essas regras não sejam seguidas, o pagamento não será feito.
Como consultar o PIS/Pasep 2026
Pela internet:
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular