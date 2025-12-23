Viral

"171": "GTA Brasileiro" tem novo trailer revelado; veja como jogar

Desenvolvido pela Beta Games Group, game apresenta avanços na história, mapa maior e previsão de lançamento para 2026

Zero Hora

  • O jogo brasileiro 171 ganhou novo trailer, mostrando expansão do mapa e confirmando lançamento para o terceiro trimestre de 2026.
  • Inspirado no cotidiano nacional, o enredo acompanha Nicolau Souza, trabalhador da periferia envolvido em conflitos familiares e escolhas morais.
  • O título oferece liberdade total de gameplay, permitindo trajetórias legais ou criminosas, com impacto direto na reação das autoridades.
  • O sistema corporal do protagonista é afetado por hábitos e treinos, influenciando força e resistência durante o jogo.
  • Quem compra o acesso antecipado já pode explorar o mapa, realizar atividades, adquirir bens e salvar o progresso nas residências.
Beta Games Group/Reprodução
Desenvolvido pela Beta Games Group, o jogo aposta em uma ambientação fortemente inspirada no cotidiano brasileiro.

O jogo 171, projeto independente brasileiro frequentemente comparado à franquia Grand Theft Auto, ganhou um novo trailer de história na última sexta-feira (19). 

As imagens divulgadas aprofundam o enredo, destacam a expansão do mapa e confirmam uma nova janela de lançamento para o título, atualmente em acesso antecipado.

Ruas estreitas, casas populares, pontos de ônibus, veículos e elementos urbanos típicos aparecem com destaque no material. 

Assista ao trailer abaixo:

Como jogar "171"?

O jogo foi viabilizado por campanhas de financiamento coletivo que, ao longo da última década, arrecadaram mais de R$ 300 mil

Atualmente, ele pode ser adquirido em versão Alpha, em acesso antecipado, por R$ 59,99, valor que costuma cair em períodos promocionais, nas plataformas Steam e Nuuvem.

Lançamento previsto para 2026

Em desenvolvimento há cerca de 15 anos, 171 passou por uma reformulação a partir de 2015, quando a equipe trocou o motor gráfico original pela Unreal Engine 4. 

Desde 2023, o projeto vem migrando gradualmente para a Unreal Engine 5, movimento que explica parte da demora até a versão final.

Segundo os desenvolvedores, o lançamento oficial está previsto para o terceiro trimestre de 2026, poucos meses antes da chegada de GTA 6, marcada para novembro do mesmo ano.

Enredo aposta em conflitos familiares

A história acompanha Nicolau Souza, um trabalhador que vive na periferia e tenta manter uma rotina honesta. Isso, no entanto, é rompido pela influência do irmão Rogério, personagem ligado ao submundo do crime e a uma facção perigosa. A partir dessa relação, o jogo constrói uma narrativa centrada em escolhas, lealdade familiar e consequências.

O novo trailer também revela um mapa mais amplo do que o visto em versões anteriores. A cidade fictícia de Paulistânia funciona como núcleo econômico e social, cercada por regiões que incluem o Interior, a Serra do Mar, ligando planalto e litoral, e a Baixada dos Anjos, área costeira.

Liberdade total de gameplay

Inspirado em grandes títulos de mundo aberto, 171 deve oferecer múltiplos caminhos ao jogador. É possível seguir uma trajetória legal, atuando como paramédico, entregador, motorista ou policial, ou optar por atividades ilícitas, como roubo de veículos, tráfico de drogas e confrontos entre gangues.

O sistema de crimes afeta diretamente a reação das autoridades, que podem tentar prender ou eliminar o personagem. O dinheiro obtido, independentemente do caminho escolhido, pode ser gasto em roupas, barbearias, armas, imóveis e veículos.

Outro destaque é o sistema corporal do protagonista. Maus hábitos, como sedentarismo e alimentação inadequada, afetam o desempenho físico, enquanto treinos em academias resultam em ganhos de força e resistência.

Embora o modo campanha completo fique para a versão final, quem compra o acesso antecipado já pode explorar o mapa, realizar atividades, adquirir bens e salvar o progresso nas residências do personagem.

Quais os requisitos para rodar 171 no PC?

Requisitos mínimos

  • Windows 7
  • Processador Intel Core i5-7400 ou AMD Ryzen 5 1400
  • 12 GB de memória RAM
  • Placa de vídeo Nvidia GTX 1050 2 GB ou AMD RX 560 2 GB
  • 17 GB de espaço em disco (SSD recomendado)

Requisitos recomendados

  • Windows 10
  • Processador Intel Core i5-9400F ou AMD Ryzen 5 2600
  • 16 GB de memória RAM
  • Placa de vídeo Nvidia GTX 1070 8 GB ou AMD RX 590 8 GB
