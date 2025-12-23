"171": "GTA Brasileiro" tem novo trailer revelado; veja como jogar

A história acompanha Nicolau Souza, um trabalhador que vive na periferia e tenta manter uma rotina honesta. Isso, no entanto, é rompido pela influência do irmão Rogério, personagem ligado ao submundo do crime e a uma facção perigosa. A partir dessa relação, o jogo constrói uma narrativa centrada em escolhas, lealdade familiar e consequências.