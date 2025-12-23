"171": "GTA Brasileiro" tem novo trailer revelado; veja como jogar

O jogo 171, projeto independente brasileiro frequentemente comparado à franquia Grand Theft Auto, ganhou um novo trailer de história na última sexta-feira (19).
As imagens divulgadas aprofundam o enredo, destacam a expansão do mapa e confirmam uma nova janela de lançamento para o título, atualmente em acesso antecipado.
Desenvolvido pela Beta Games Group, o jogo aposta em uma ambientação fortemente inspirada no cotidiano brasileiro.
Ruas estreitas, casas populares, pontos de ônibus, veículos e elementos urbanos típicos aparecem com destaque no material.
Assista ao trailer abaixo:
Como jogar "171"?
O jogo foi viabilizado por campanhas de financiamento coletivo que, ao longo da última década, arrecadaram mais de R$ 300 mil.
Atualmente, ele pode ser adquirido em versão Alpha, em acesso antecipado, por R$ 59,99, valor que costuma cair em períodos promocionais, nas plataformas Steam e Nuuvem.
Lançamento previsto para 2026
Em desenvolvimento há cerca de 15 anos, 171 passou por uma reformulação a partir de 2015, quando a equipe trocou o motor gráfico original pela Unreal Engine 4.
Desde 2023, o projeto vem migrando gradualmente para a Unreal Engine 5, movimento que explica parte da demora até a versão final.
Segundo os desenvolvedores, o lançamento oficial está previsto para o terceiro trimestre de 2026, poucos meses antes da chegada de GTA 6, marcada para novembro do mesmo ano.
Enredo aposta em conflitos familiares
A história acompanha Nicolau Souza, um trabalhador que vive na periferia e tenta manter uma rotina honesta. Isso, no entanto, é rompido pela influência do irmão Rogério, personagem ligado ao submundo do crime e a uma facção perigosa. A partir dessa relação, o jogo constrói uma narrativa centrada em escolhas, lealdade familiar e consequências.
O novo trailer também revela um mapa mais amplo do que o visto em versões anteriores. A cidade fictícia de Paulistânia funciona como núcleo econômico e social, cercada por regiões que incluem o Interior, a Serra do Mar, ligando planalto e litoral, e a Baixada dos Anjos, área costeira.
Liberdade total de gameplay
Inspirado em grandes títulos de mundo aberto, 171 deve oferecer múltiplos caminhos ao jogador. É possível seguir uma trajetória legal, atuando como paramédico, entregador, motorista ou policial, ou optar por atividades ilícitas, como roubo de veículos, tráfico de drogas e confrontos entre gangues.
O sistema de crimes afeta diretamente a reação das autoridades, que podem tentar prender ou eliminar o personagem. O dinheiro obtido, independentemente do caminho escolhido, pode ser gasto em roupas, barbearias, armas, imóveis e veículos.
Outro destaque é o sistema corporal do protagonista. Maus hábitos, como sedentarismo e alimentação inadequada, afetam o desempenho físico, enquanto treinos em academias resultam em ganhos de força e resistência.
Embora o modo campanha completo fique para a versão final, quem compra o acesso antecipado já pode explorar o mapa, realizar atividades, adquirir bens e salvar o progresso nas residências do personagem.
Quais os requisitos para rodar 171 no PC?
Requisitos mínimos
- Windows 7
- Processador Intel Core i5-7400 ou AMD Ryzen 5 1400
- 12 GB de memória RAM
- Placa de vídeo Nvidia GTX 1050 2 GB ou AMD RX 560 2 GB
- 17 GB de espaço em disco (SSD recomendado)
Requisitos recomendados
- Windows 10
- Processador Intel Core i5-9400F ou AMD Ryzen 5 2600
- 16 GB de memória RAM
- Placa de vídeo Nvidia GTX 1070 8 GB ou AMD RX 590 8 GB